XFACTOR 2018: I MUSE SUPER OSPITI INTERNAZIONALI DELLA FINALE DEL 13 DICEMBRE in diretta su Sky dal Mediolanum Forum di Assago

I Muse saranno i super ospiti internazionali della finale di X Factor 2018, che sarà trasmessa in diretta su Sky dal Mediolanum Forum di Assago il prossimo 13 dicembre. Il famoso gruppo rock alternativo con all’attivo 20milioni di dischi venduti in tutto il mondo e due Grammy Awards, presenterà uno dei brani tratti dal loro ottavo album in studio ‘Simulation Theory’, la cui pubblicazione è prevista il 9 novembre.

I Muse formati da Matt Bellamy, Dominic Howard e Chris Wolstenholme sono insieme dal 1994 e sono considerati una delle band migliori al mondo. Alla loro pluridecennale carriera è inoltre dedicata la puntata di “Uno in Musica” lo Speciale di Sky Uno in onda il prossimo 15 novembre alle 19.15.

Redazione