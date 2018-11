ASCOLTI TV del 12NOV_: I Bastardi di Pizzofalcone chiudono la stagione oltre i 5,5 milioni,

Ancora un grande successo per la serie “I bastardi di Pizzofalcone 2”, che ieri in prima serata su Rai1 ha chiuso la stagione con 5 milioni 507 mila spettatori il 23.4 di share e vincendo la prima serata.

Su Rai2 “Criminal minds” fa registrare 1 milione 3 mila spettatori con il 4.3 di share.

Ancora bene su Rai3 “Report”: il programma di inchiesta condotto da Sigfrido Ranucci che è stato visto da 1 milione 903 mila spettatori, e uno share del 7.7

Buoni ascolti in seconda serata su Rai1 per “Che Fuori Tempo Che Fa” che ottiene 1 milione e 239 mila spettatori con l’11.4 di share, mentre su Rai3 in evidenza “Prima dell’alba” con Salvo Sottile seguito da 1 milione 28 mila spettatori e 6,9 di share.

Su Canale5 GF Vip conta 3,769 milioni spettatori e il 20,88% di share. Per il resto: Su Italia1 Transporter legacy 1,245 milioni e 5,1%. Su Rete4 Quarta Repubblica 684mila e 3,6%. Su La7 Body of Proof a 373mila e 1,9%.

