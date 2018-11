MUSICA: SADE,   Un suo nuovo brano, ”The Big Unknown”, verrà inserito nella colonna sonora di ”Widows”, il prossimo film di Steve McQueen

Sade ha condiviso per l’ascolto il suo nuovo brano, ‘‘The Big Unknown”, che verrà inserito nella colonna sonora di ”Widows’‘, il prossimo film del regista Premio Oscar Steve McQueen (”Shame”, ”12 anni schiavo”), in uscita nelle nostre sale il 15 novembre. «È stato un onore lavorare con questa leggenda», ha commentato McQueen. La soundtrack contenente il brano avrà anche alcuni brani firmati dal compositore Hans Zimmer realizzati per il film e sarà disponibile in digitale dal 16 novembre prossimo (giorno di uscita della pellicola nelle sale americane), in CD dal 30 novembre e in vinile dal 28 dicembre (via Milan Records). La scorsa estate era stato rivelato che l’artista era al lavoro su un nuovo album di inediti. (SentireAscoltare)

