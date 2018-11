A “#CR4 la Repubblica delle Donne” Fabrizio Corona e Carlo Verdone

Mercoledì 14 novembre, in prima serata su Retequattro, Piero Chiambretti presenta un nuovo appuntamento di “#CR4 – La Repubblica delle donne”.

Ospiti della puntata: Fabrizio Corona, protagonista in queste settimane di scontri, polemiche e scoop, e Carlo Verdone.Ad accompagnare il conduttore nel corso della serata Cristiano Malgioglio, Drusilla Foer e il Ministero della Repubblica delle donne composto da Iva Zanicchi, che nella sua rubrica “La posta del corno” leggerà e commenterà nuove lettere di chi ha subito un torto; da Alda D’Eusanio che, con “Alda e le storie tese”, intervisterà Francesca Cipriani, dalla scrittrice Barbara Alberti e dalle giornaliste Francesca Barra e Annalisa Chirico.

Anche Alfonso Signorini, titolare della sua rubrica dedicata a gossip e attualità parlerà degli scoop della settimana annunciati dal settimanale Chi. Inoltre, lo spazio “Come eravamo”, nel quale Chiambretti fa “rivivere” un personaggio che ha contribuito a rendere famosa Retequattro, avrà come protagonista Giorgio Mastrota, volto simbolo delle televendite.

Non mancheranno le esibizioni canore del trio soprano Appassionante e la raffinata voce internazionale di Simona Molinari.

Redazione