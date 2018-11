GRANDE FRATELLO VIP: PARLA MAURIZIO BATTISTA” “Ci sono cinque-sei invulnerabili parlo di …|”Cecchi Paone … “Serviva a tenere vivo il programma”

Maurizio Battista, ex concorrente che ha abbandonato il GfVip qualche settimana fa, lancia una accusa chiara e precisa: “Ci sono cinque-sei invulnerabili parlo di Monte, le sorelle Provvedi, Giulia, Benedetta e Stefano Sala. Sono intoccabili e sono quelli che andranno in finale. Non si nominano tra di loro, finché non arriverà il cannibale”, ha affermato nel corso del talk serale in onda su Mediaset Extra.

Il comico romano parla poi apertamente di una piramide “che in qualche modo verrà buttata giù”, perché “mano a mano certi personaggi dovranno per forza uscire fuori”.

E, a proposito dell’eliminazione di Alessandro Cecchi Paone, sulla quale manifesta il disappunto, dice:

“Io non l’avrei mandato fuori. Se tiri fuori quelli che danno un po’ di veleno ci rimangono due suore e una carmelitana scalza. Servivano quelli come lui, che dicono le cose sicuramente in una maniera un po’ troppo colorata e irruente, ma che servono a tenere vivo il programma. Penso semmai male del contrario, di quelli che restano dietro”.

