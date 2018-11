SALMO: parte il 9 marzo dal Pala Alpitour di Torino il “Playlist Tour 2019 |IL NUOVO ALBUM “Playlist” è record assoluto italiano per Spotify

Come riporta l’Ansa, parte il 9 marzo dal Pala Alpitour di Torino, il Playlist Tour 2019 di Salmo, il rapper italiano di origini sarde che ha venduto di più nel 2016, con all’attivo 11 dischi di platino e 14 dischi d’oro.

La sua prima tournée nei palazzetti italiani, farà poi tappa al Nelson Mandela Forum di Firenze, al Palapartenope di Napoli, all’Unipol Arena di Bologna, alla Kioene Arene di Padova, al PalaGeorge di Montichiari (Brescia) e al Mediolanum Forum di Milano.

In dicembre invece, Salmo sarà protagonista di due eventi speciali che lo vedranno salire per la prima volta sui palchi delle principali arene italiane, il 22 al Mediolanum Forum (sold out) e il 16 al PalaLottomatica di Roma, al quale si aggiunge la data zero a Vigevano il 13 dicembre.

A due anni di distanza da “Hellvisback”, Salmo è tornato ai vertici delle classifiche con il suo nuovo album “Playlist” rilasciato l’8 novembre, che ha registrato un successo senza precedenti totalizzando in un solo giorno quasi 10milioni (per l’esattezza: 9.956.884) di streaming. Spotify ha infatti dichiarato che, attualmente, l’album è quello con più streaming in assoluto per la piattaforma digitale in Italia, con ben 8 brani presenti nella Global Chart.

Il disco si trova anche al primo posto della classifica iTunes, e presto entrerà a pieno diritto anche nella classifica FIMI degli album più venduti del momento musicale. Nel corso della sua straordinaria carriera, Salmo (all’anagrafe Maurizio Pisciottu) è stato catalogato come uno dei poeti rap della musica italiana, e i risultati parlano chiaro: 11 dischi di platino, 14 d’oro e 250 milioni di visualizzazioni su YouTube. [f.te SkyTg24]

Salmo è noto anche per le sue perfomance provocatorie tra le quali il travestimento da clochard per le strade di Milano, l’apertura di un canale su Pornhub, l’evento acrobatico ai Navigli. E’ di qualche giorno la sfida lanciata ai suoi fan che sostengono Salvini che ha “animato” la rete: “Se state con Salvini strappate le mie magliette bruciate i miei CD”.

Redazione