15/11/2018 – 21:25 #RAI1: “L’ALLIEVA 2” Il passaggio

Quarto appuntamento con la fiction “L’allieva 2“, in onda su Rai1 giovedì 15 novembre alle 21.25, interpretata da Alessandra Mastronardi, Lino Guanciale, Giorgio Marchesi, Dario Aita, Tullio Solenghi, Michele Di Mauro, Francesca Agostini, Emmanuele Alta, Claudi Gusmano, Anna Dalton, Pietpaolo Spollon, Chiara Ricci, Giselda Volodi, lun lchikawa, MarziaUbaldi, Fabrizio Coniglio, Francesco Procopio, Martina Stella e la regia di Fabrizio Costa.

Nel primo episodio dal titolo Il passaggio, Alice è convinta di essere stata “usata” da Einardi. Intanto Calligaris li convoca presso una scuola dove uno studente è morto cadendo da una struttura in costruzione: occorre effettuare i rilievi del caso per capire se si sia trattato di omicidio o se dietro c’è dell’altro. Mentre segue gli sviluppi dell’indagine, Alice apprende daIl’ex moglie del PM che cosa è successo in passato tra Einardi e Conforti. Conoscere la verità non la farà stare meglio.

Nel secondo episodio intitolato Insospettabili, un famoso chirurgo viene ucciso durante una rapina in casa. Nel corso delle indagini, i dubbi sentimentali di Alice su Claudio si mischiano a quelli professionali: è quasi certa che Conforti stia nascondendo qualcosa sul caso che stanno seguendo. Lo spirito d’osservazione di Alice sarà decisivo per comprendere quanto è accaduto e per permettere a Claudio di svelare i motivi del suo strano comportamento.

