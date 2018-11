[COMUNICATO STAMPA] EMMA: venerdì 16 novembre esce “Essere Qui – B∞M EDITION” con 4 brani inediti (tra cui il singolo “MONDIALE”) e anche in versione deluxe in formato MAGAZINE con 8 RACCONTI ideati e scritti da EMMA e scatti inediti di TONI THORIMBERT.

EMMA

Venerdì 16 novembre esce

Essere Qui – B∞M EDITION

Con 4 BRANI INEDITI tra cui il singolo “MONDIALE” attualmente in radio

e anche in un’esclusiva versione deluxe in formato MAGAZINE con

8 RACCONTI SENZA FILTRI IDEATI E SCRITTI DA EMMA

SCATTI INEDITI DI TONI THORIMBERT E IMMAGINI LIVE

DA VENERDÌ 16 NOVEMBRE EMMA INCONTRA I FAN IN UN INSTORE TOUR!

DA FEBBRAIO NEI PALASPORT D’ITALIA CON

“ESSERE QUI Tour”

Esce venerdì 16 novembre “ESSERE QUI – B∞M EDITION” il nuovo progetto discografico di EMMA contenente l’ultimo singolo “Mondiale”, tutti i brani del disco “Essere qui” e altri 3 inediti: “Incredibile voglia di niente”, “Nucleare” e “Inutile Canzone”, brano che segna il ritorno di Emma come cantautrice.

“ESSERE QUI – B∞M EDITION” oltre che nella versione standard sarà disponibile anche in uno speciale formato MAGAZINE, interamente scritto e ideato da Emma, composto da 8 racconti senza filtri, immagini live e inediti scatti di Toni Thorimbert che ne catturano la vera essenza.

«Ho voluto fortemente lavorare a questo progetto perché ho sentito il bisogno di raccontarvi delle “storie” – spiega EMMA – di raccontarvi di me e di farlo soprattutto a modo mio, un po’ strambo, tragicomico, ma tremendamente vero. È stato molto faticoso aprire i cassetti chiusi a chiave e tirare fuori le parole, i pensieri più intimi e profondi, le paure, tutto l’amore. Allo stesso tempo mi sono sentita leggera e forte davanti a tutto quello che ho avuto il coraggio di scrivere, rileggendo tutte le pagine ho pianto e ho riso, sono passata dal sentirmi sconfortata e debole al vedermi come una donna forte e determinata, una lunga seduta d’analisi, faccia a faccia con me stessa, perché ogni tanto è giusto fare i conti e tirare le somme, anche se la matematica non mi è mai piaciuta»!

Da venerdì 16 novembre, giorno dell’uscita di “ESSERE QUI B∞M EDITION”, Emma incontrerà i fan durante alcuni appuntamenti instore: venerdì 16 NOVEMBRE a MARCIANISE – CE(Centro Commerciale Campania, S.S. Sannitica, 87 – ore 17.00), sabato 17 NOVEMBRE a BARI (La Feltrinelli Centro Commerciale Mongolfiera S. Caterina, Strada Santa Caterina – ore 15.00), domenica 18 NOVEMBRE a ROMA (Discoteca Laziale, Via Giovanni Giolitti, 263 – ore 17.30), il 19 NOVEMBRE a FIRENZE (Galleria del Disco/Cafè Letterario, Piazza della Stazione – ore 17.30), il 20 NOVEMBRE a BRESCIA (Centro Commerciale Elnos, Via Luigi Einaudi di Roncadelle – ore 17.30), il 21 NOVEMBRE a TORINO (La Feltrinelli, Stazione Porta Nuova Via Nizza 2 – ore 18.00) e il 22 NOVEMBRE a MILANO (Mondadori di Piazza Duomo – ore 17.00).

È online il video di “MONDIALE”, il nuovo potente ed emozionante brano, attualmente in radio, che anticipa l’uscita del nuovo progetto “ESSERE QUI B∞M EDITION”. Il video del brano, girato da YouNuts! (Antonio Usbergo & Niccolò Celaia), mostra Emma senza filtri nella sua vita reale, ed è visibile al seguente link: http://www.youtube.com/watch?v=KIacTWFCm5E

Dopo la prima parte del tour “Essere qui”, a febbraio 2019 EMMA, con la sua inconfondibile grinta, tornerà a calcare il palco dell’“EXIT”, il suo personale club musicale, per emozionare e coinvolgere tutto il suo pubblico con i brani estratti dall’ultimo disco di inediti “Essere qui” e tante altre grandi sorprese!

Queste tutte le date del tour:

“ESSERE QUI TOUR”

15 FEBBRAIO – Pala Florio di BARI

16 FEBBRAIO – Pala Calafiore di REGGIO CALABRIA

18 FEBBRAIO – Pala Sele di EBOLI

20 FEBBRAIO – Modigliani Forum di LIVORNO

22 FEBBRAIO – Pala Prometeo di ANCONA

23 FEBBRAIO – Unipol Arena di BOLOGNA

26 FEBBRAIO – Mediolanum Forum di Assago – MILANO

27 FEBBRAIO – Pala George di Montichiari – BRESCIA

1 MARZO – Pala Lottomatica di ROMA

Redazione