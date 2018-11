‘TALE E QUALE SHOW’ VINCE ANCORA NEGLI ASCOLTI| LA DRUSIAN VINCE LA PUNTATA, PENALIZZATA LA BONANNO

Tale e Quale show, il varietà di Rai1 condotto da Carlo Conti, ha vinto di nuovo il venerdì sera tv: ieri ha avuto il 21.6 di share pari a 4 milioni 397 mila spettatori. Al secondo posto Scherzi a parte su Canale 5 con il 16.06% e 3 milioni 61 mila spettatori.

La decima e penultima puntata del programma cult di Raiuno ha visto la vittoria di Alessandra Drusian: la voce dei Jalisse ha avuto la meglio sugli altri 11 protagonisti con una splendida interpretazione di Antonella Ruggiero, cantando “Ti sento” all’epoca della sua presenza nei Matia Bazar. Secondo posto per Giovanni Vernia che ha cantato e ballato “Cubane Pete” di Jim Carrey “The Mask”. Terzo Antonio Mezzancella che si è perfettamente immedesimato in Mika con “Grace Kelly”.

La classifica finale della serata :

1. Alessandra Drusian (Antonella Ruggero)

2. Giovanni Vernia (The Mask)

3. Antonio Mezzancella (Mika)

4. Andrea Agresti (Paul Anka)

5. Valeria Altobelli (Elisa)

6. Federico Angelucci (Robbie Williams)

7. Filippo Bisciglia (Michele Zarrillo)

8. Vladimir Luxuria (Boy George)

9. Alessia Macari (Shakira)

10. Annalisa Minetti (Alice)

11. Massimo Di Cataldo (Paolo Vallesi)

12. Roberta Bonanno (Ivana Spagna)

L’ultima posizione in classifica di Roberta Bonanno (che nonostante lo scherzo di Carlo Conti che all’insaputa di tutti ha fatto esibire la vera Ivana Spagna prima di Roberta, mandando in confusione pubblico e giuria, si è ben difesa reggendo il paragone, raccogliendo anche i complimenti della stessa cantante) ha generato il malumore dei fan e sollevato una polemica in difesa della loro beniamina considerata una delle miglior protagoniste di questa edizione di Tale e Quale Show.

Venerdì prossimo (23 novembre) andrà in onda la finalissima, in palio il titolo di “Campione di Tale e Quale Show 2018”.

