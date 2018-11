CANALE5: “L’isola di Pietro 2”, la puntata finale, QUESTA SERA IN PRIMA SERATA|ANTICIPAZIONI

Questa sera in prima serata su Canale 5, andrà in onda la sesta e ultima puntata de L’isola di Pietro 2 con Gianni Morandi che anche in questa seconda stagione ha riscosso un buon successo grazie al cast e alla trama ambientata in un isoletta della Sardegna, Carloforte. In quest’ultimo appuntamento, finalmente verrà svelato il mistero sulla morte di Vanessa, in qualche modo collegato a quello di Giulia. Elena e Alessandro risolveranno delle cose in sospeso, mentre Caterina dopo aver lasciato Fabrizio cercherà di avvicinarsi a Diego che finalmente scoprirà la verità sui genitori.

Chi non potrà seguire la puntata in diretta, potrà comunque farlo tramite il portale MediasetPlay a partire dal giorno seguente.

Redazione