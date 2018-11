[Comunicato Stampa]GAZZELLE: il 30 novembre esce l’atteso secondo album “PUNK”, già disponibile in pre-order!

GAZZELLE

IL 30 NOVEMBRE ESCE L’ATTESO SECONDO ALBUM

“PUNK”

già disponibile in pre-order e in pre-save

AL VIA IL 30 NOVEMBRE L’INSTORE TOUR

30 NOVEMBRE a TORINO

1 DICEMBRE a MILANO

2 DICEMBRE a ROMA

3 DICEMBRE a NAPOLI

4 DICEMBRE a BARI

…e a marzo 2019 PER LA PRIMA VOLTA NEI PALAZZETTI

con due date speciali:

1 MARZO 2019 – MILANO @ MEDIOLANUM FORUM

3 MARZO 2019 – ROMA @ PALALOTTOMATICA

Il 30 novembre esce “PUNK” (Maciste Dischi/Artist First), l’atteso secondo disco di inediti del cantautore romano GAZZELLE, già disponibile in pre-order e pre-save: https://artistfirst.lnk.to/Gazzelle_Punk! Inoltre, è possibile acquistare in esclusiva il cd e il vinile autografati su https://musicfirst.it/607-gazzelle-punk.

Al via il 30 novembre l’instore tour durante il quale l’artista presenterà il nuovo disco al pubblico con un breve showcase. Questi gli appuntamenti:

30 NOVEMBRE – TORINO – Mondadori Bookstore via Monte Di Pietà (ore 18.00)

1 DICEMBRE – MILANO – Mondadori Megastore Duomo (ore 15.00)

2 DICEMBRE – ROMA – Feltrinelli via Appia Nuova (ore 17.00)

3 DICEMBRE – NAPOLI – Feltrinelli Piazza dei Martiri (ore 18.30)

4 DICEMBRE – BARI – Feltrinelli via Melo (ore 18.30)

Questa la tracklist del disco, prodotto da Federico Nardelli:

Smpp

2. Punk

3. Sopra

4. Tutta la vita

5. Sbatti

6. Non c’è niente

7. OMG

8. Scintille

9. Coprimi le spalle

Con più di 1.900.000 stream, è in rotazione radiofonica il nuovo singolo “Sopra”, il cui video diretto da Bendo, con la fotografia di Tommaso Terigi e lo styling di Tiny Idols, è visualizzabile al link https://youtu.be/KVzeLkwd_4k (conta oltre 850.000 view).

Il disco, inoltre, è stato già anticipato dal brano “Tutta la vita” (il video https://youtu.be/j1_pe1eJ1RU conta 1 milione e 300 mila view), che nei primi tre giorni dall’uscita ha raggiunto oltre 350.000 stream e a oggi conta oltre 2 milioni di ascolti.

Dopo il grande successo dei live nei due club più importanti d’Italia (Atlantico Live di Roma e Fabrique di Milano) prodotti da Vivo Concerti a marzo 2018 e andati sold out settimane prima degli show, GAZZELLE è pronto a tornare sul palco nel 2019 con due date esclusive nei palazzetti più importanti d’Italia: venerdì 1 marzo 2019 al Mediolanum Forum di Milano e domenica 3 marzo 2019 al PalaLottomatica di Roma.

Biglietti disponibili su Ticketone.it e in tutte le rivendite autorizzate.

Gazzelle è un cantautore italiano nato e cresciuto a Roma. Malinconico per vocazione, poliedrico come solo i fantasisti sanno essere, è salito alla ribalta grazie all’acclamato album “Superbattito” (Maciste Dischi, 2017), consacrandosi come uno degli esordi più rumorosi degli ultimi anni. Le sue canzoni contano milioni di ascolti (“Non sei tu” e “Sayonara” sono stati certificati oro da Fimi/GfK Italia) e il suo lungo primo tour ha visto andare sold out oltre 90 concerti. Romantico urbano ed eccentrico comunicatore, Flavio Pardini (questo il suo vero nome) scrive belle canzoni pop, ben radicate nella contemporaneità ma figlie legittime della tradizione cantautorale italiana.

Redazione