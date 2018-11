Giovanni Angiolini, sardo, ortopedico che esercita a Cagliari è il medico più sexy d’Italia

L’intenzione era quella di pubblicizzare con un post su Instagram (dove conta 251mila followers) il suo nuovo ambulatorio con una foto dove appare alla scrivania, con il camice bianco, ma Giovanni Angiolini, chirurgo ortopedico sardo (di Sassari ma che esercita a Cagliari ndr), 37 anni, occhi verdi e un sorriso smagliante, si è ritrovato al centro dell’attenzione di un vasto pubblico soprattutto femminile che lo ha eletto il medico più sexy d’Italia. Molti i commenti adoranti, le manifestazioni di affetto e gli apprezzamenti sull’aspetto fisico: “Dottore credo che da oggi avrò molto mal di schiena non so come mai ma mi è appena iniziato”…

Ma l’ortopedico attraverso una intervista rilasciata ad un giornale locale risponde:

“Spero non vogliano davvero fratturarsi una gamba per farsi visitare da me, sennò le curerei e poi le manderei in Psichiatria”.

Redazione