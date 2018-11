CRISTINA D’AVENA: “…la mia musica non è più di serie b. Oggi è pop”|Esce il 23/11 l’album ‘Duets forever, tutti cantano Cristina’|  

Cristina D’Avena venerdì 23 novembre pubblica ‘Duets forever, tutti cantano Cristina’,

“Il pubblico mi ha sgridata, ha voluto che facessi un secondo disco“.

Così dopo ‘Duets‘ l’avventura continua: Altri 16 big della musica italiana si sono divertiti a duettare con lei in famose sigle dei cartoni animati rimaste nel cuore di grandi e piccini.

“Sono una fatina rock’n’roll – e la mia musica non è più di serie b. Oggi è pop”.

“Quando ho chiamato Elisa – ha cominciato a gridare che lei era una memolina e che non avrebbe cantato altro se non ‘Memole dolce Memole‘. Così è stato”.

“Patty Pravo era preoccupata di dover fare la voce di Gargamella ne ‘I Puffi’ ma l’ho rassicurata”.

Oltre a Elisa e Patty Pravo nel disco ci sono anche Malika Ayane per ‘Pollyanna’, ma anche Lo Stato Sociale per ‘Ti voglio bene Denver‘, Carmen Consoli che per l’occasione se l’è vista con ‘Sailor Moon e il cristallo del cuore‘. Poi ancora: Le Vibrazioni, Nek, Fabrizio Moro, Dolcenera, Elodie, Il Volo, The Kolors, Federica Carta, Alessandra Amoroso, Max Pezzali e Shade.

“È un album che mi riempie di orgoglio – ha detto la cantante – perché sono le canzoni che ho sempre cantato e continuo a cantare in chiave moderna. Ho chiamato tutti artisti che stimo e che seguo anche dal vivo. Il mio sogno era cantare anche con Jovanotti. Ho provato a mettermi in contatto con Lorenzo in tutti i modi, ma non mi ha mai risposto. Dovesse cambiare idea, io sono qui”…Se potessi sognare di coinvolgere un artista straniero vorrei Chris Martin dei Coldplay o magari David Guetta”.

Il progetto dei duetti è nato dopo la partecipazione al Festival di Sanremo di Carlo Conti come superospite:

“Tutti gli artisti in gara mi chiedevano di cantare una sigla – ha spiegato lei – e quindi ho capito che poteva essere un progetto fattibile. La mia vita è una sorta di favola, da quando ero piccola fino ad oggi. Chi l’avrebbe mai detto che avrei cantato con Patty Pravo o con tutti gli altri”.

Redazione