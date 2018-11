22/11/2018 – 21:25 # RAI1: L’ALLIEVA 2 L’apostolo americano

Quinto appuntamento con la fiction “L’allieva 2″, in onda su Rai1 giovedì 22 novembre alle 21.25, interpretata da Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale.

Nel primo episodio dal titolo L’apostoIo americano, tra Alice e Claudio sembra essere tornato il sereno. La morte di uno studente americano dedito ad aiutare i senzatetto, farà incontrate nuovamente l’allieva ed Einardi. ancora interessato a lei. L’improwiso ritorno di Arthur, però, rimetterà tutto in gioco.

Nel secondo intitolato Talento mortale, un misterioso malore provoca la morte di una giovane oboista e il sopralluogo compiuto da Conforti e Alice in un lussuoso studio di registrazione porta l’allieva a riflettere su pulsioni umane come la gelosia, l’invidia per il talento e l’ambizione sfrenata. In Istituto, intanto, viene comunicato il vincitore del concorso per Baltimora.