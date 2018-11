Alessandra Amoroso: nuove date a Milano e Roma per il suo “10 TOUR”|CALENDARIO AGGIORNATO

Da marzo 2019 Alessandra Amoroso porterà in giro per l’Italia il “10 Tour” mantenendo la promessa di raggiungere i fan in tutte le regioni di Italia per celebrare i 10 anni di carriera

#10 il nuovo album di inediti di Alessandra Amoroso celebrativo dei suoi 10 anni di carriera, uscito il 5 ottobre 2018, ha debuttato direttamente al primo posto della classifica di vendita FIMI–GFK, certificato oro dopo una settimana è stato poi certificato anche Platino. Considerata la straordinaria richiesta per i concerti già programmati a Milano e a Roma al Tour già ricco di appuntamenti, molti dei quali già sold out, si sono aggiunte nuove date: la prima a Milano, il 10 marzo 2019, terzo appuntamento presso il Mediolanum Forum, mentre la seconda il 3 maggio a Roma, terzo appuntamento presso il Palazzo dello Sport.