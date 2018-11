[COMUNICATO STAMPA] DAVIDE ROSSI ‘ATTACCO DI PANICO’ – Fuori Il nuovo singolo e videoclip

“ATTACCO DI PANICO”

Fuori Il nuovo singolo e videoclip

di

Davide Rossi

In radio e nei digital store

Believe Distribution Services

Arriva il nuovo singolo e videoclip di Davide Rossi.

“Attacco di Panico” scritto dallo stesso Davide Rossi è un brano in cui il cantautore ancora una volta mostra uno spezzato della sua vita.

Parlarne, comunicare sensazioni e timori, confrontarsi ed aprirsi agli altri ed affrontare il momento, cercando di anestetizzare il mal d’amore e credere ancora nel sogno.

Biografia

Davide Rossi cantautore, attore, autore e dj Italiano. Nasce a Roma il 24/04/86 si trasferisce in Francia in giovane età conseguendo gli studi comincia a frequentare l’accademia di commedie musicali,torna in Italia nell’adolescenza in cui frequenta lo Chateaubriand e vari gruppi teatrali tra cui la cometa.

Nel 2002 Gira il suo primo cortometraggio con Abiel Mingarelli “ Il sogno Dean“

Nel 2003 Fa il suo esordio al cinema con una piccola parte in “Caterina va in città “ Film di Paolo Virzì

Nel 2005 Gira " Sopra e sotto il ponte " Un film di Alberto Bassetti con Isabel Russinova e Lorenzo De Angelis.

Nel 2006 Gira " Lo zio d'America 2 " di Rossella Izzo serie televisiva di successo con Cristian De Sica

Nel 2007 Gira " Provaci ancora prof 2 " Di Rossella Izzo serie televisiva di successo con Enzo De Caro e Veronica Pivetti.

Nel 2008 Gira " Scusa ma ti chiamo amore " Film Di Federico Moccia con Raul Bova e Michela Quattrociocche. Sempre nel 2008 Gira " Albakiara" , film di Stefano Salvati con Raz Degan

Come dj fa il suo esordio alla " Fabbrica" di Pescara nel 2006 ed inizia un tour nelle miglior discoteche d'Italia tra cui la mitica " Capannina" . Questo gli permette, nel 2007, di aprire per la prima volta come dj i concerti di Vasco Rossi con il quale continuerà a collaborare alle aperture dei concerti

Come autore inizia a scrivere nel 2004 per poi arrivare nel 2014 collaborando, con Federico Paciotti, al singolo "Parole di cristallo" cantata da Valerio Scanu certificato disco di platino.

Nel 2016 collabora insieme a Lorenzo Mastropietro e Federico Paciotti, sempre come autore, a tre brani dell'album di Valerio Scanu "Finalmente piove".

Il 14 Settembre 2018 è uscito il suo singolo " A Morire ci Penso Domani" scritta dallo stesso Davide Rossi.

Attualmente è impegnato in studio a realizzare il suo album.

