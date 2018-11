VITTORIO DE SCALZI e NICO DI PALO

storici componenti dei NEW TROLLS

DOMANI ESCE IN FORMATO CD IL NUOVO ALBUM DI INEDITI

“DUE DI NOI”

Da domani, venerdì 23 novembre, il nuovo album di inediti “DUE DI NOI” di VITTORIO DE SCALZI e NICO DI PALO (storici componenti dei NEW TROLLS) sarà disponibile, oltre che in digital download e su tutte le piattaforme streaming, anche nei negozi tradizionali.

Il disco “Due di noi” (Immaginifica by Aereostella /distribuzione Self/distribuzione digitale Pirames International), registrato e mixato da Roberto “Robbo” Vigo preso Zerodieci Studio Genova, contiene 11 brani inediti scritti e composti dagli stessi Vittorio De Scalzi e Nico Di Palo con il contributo in alcuni brani di Andrea Maddalone, Massimo Gori e Marco Ongaro.

«Quando si chiude una porta di solito si apre un portone – racconta Nico Di Palo – Questo disco sancisce la fine di una lunga collaborazione con Vittorio De Scalzi. Si riparte divisi verso altri lidi, ma con il sorriso che unisce sempre chi vive di musica».

L’incontro fra Vittorio De Scalzi e Nico Di Palo con Giorgio D’Adamo, Gianni Belleno e Mauro Chiarugi determina la nascita dei New Trolls. Nel 1967 il gruppo genovese apre i concerti italiani dei Rolling Stones. Da subito dimostrano originalità proponendo musica romantica, psichedelica con liriche e cori particolari. Sono i primi a unire il rock alle melodie classiche evidenziando potenzialità e virtuosismi. Nel 1971 pubblicano “Concerto grosso per i New Trolls” con il Mº Luis Bacalov. Tra i componenti della band iniziano i dissapori e anche le scissioni non mancano ma, grazie a Luis Bacalov, i New Trolls si ricompongono e danno vita a “Concerto grosso 2”. Al gruppo si uniscono Ricky Belloni eGiorgio Usai. Incidono Aldebaran, FS, Quella carezza della sera e due album con Ornella Vanoni e Anna Oxa. Partecipano al Festival di Sanremo presentando il pezzo di Umberto Bindi e Renato Zero “Letti” che sarà inserito nell’ultimo CD ufficiale “Il sale dei New Trolls”. Dopo il tragico incidente accaduto a Nico, seguono anni in cui De Scalzi e Di Palo percorrono strade diverse ma nel 2006 tornano insieme sui palchi e nelle sale di incisione. È il periodo di “Seven Seasons”, “Concerto Grosso Trilogy Live”, e poi ancora “Concerto Grosso 3” con la riunione dell’intero nucleo storico che vede ancora una volta rinvigorita la collaborazione con Luis Bacalov. Oggi De Scalzi e Di Palo si ripresentano al pubblico con il nuovo progetto musicale “Due di noi” che segna l’ultima collaborazione discografica fra i due artisti.

