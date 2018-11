MICHELE BRAVI coinvolto in un tragico incidente annulla gli tutti gli appuntamenti in agenda.

Michele Bravi, vincitore della settima edizione di X-Factor, è rimasto coinvolto giovedì 22 novembre alle 19,50 a Milano, in un incidente stradale che ha avuto un epilogo tragico in cui ha perso la vita una donna di 58 anni in sella ad una moto di grossa cilindrata.

Secondo quanto ricostruito dalla Polizia locale, la motociclista si è trovata davanti l’auto di Bravi che stava effettuando una manovra di inversione di marcia in via Chinotto. Il cantante si è fermato per prestare i primi soccorsi.

Cancellati, tutti gli appuntamenti di Bravi per le settimane che verranno, rinviata a data da destinarsi la fitta agenda che prevedeva, solo nei prossimi giorni, un concerto al Teatro Principe di Milano, un live mercoledì a Roma e le presentazioni legate alla promozione del suo romanzo.

Questo il contenuto della nota affidata al suo legale che descrive anche le dinamiche dell’incidente secondo i primi accertamenti della Polizia:

«Quanto accaduto – ha certamente e intimamente sconvolto la vita di numerose persone: la mia e quella dei cari della defunta». L’incidente è avvenuto attorno alle 19.50: Bravi era alla guida di un’auto di una società di car sharing e, secondo quanto ricostruito finora dalla polizia locale, si è lanciato in una manovra vietata effettuando un’inversione per immettersi nel senso di marcia opposto. In quel momento stava arrivando la donna, in sella a una Kawasaki, che non ha fatto in tempo a frenare e si è schiantata nella portiera.

Le sue condizioni sono apparse subito molto gravi, i paramedici l’hanno trasportata d’urgenza all’ospedale San Carlo dove è stato dichiarato il decesso alle 20.51. Il cantante ha chiamato i soccorsi e ha fornito la sua versione agli agenti che stanno ricostruendo la dinamica, e per ora non ha voluto esprimersi sul punto, preferendo lasciare l’accertamento alla magistratura. «Ho bisogno di fare un passo indietro, lasciare – ha detto Bravi – che chi di dovere possa fare il proprio lavoro senza interferenze. Il silenzio è la forma di rispetto a cui affido tutti i miei pensieri». Nell’unica dichiarazione concessa ha aggiunto che «questi sono giorni di profondo dolore, questo avvenimento ha sconvolto le vite di tutti coloro che erano legati alla persona che non c’è più e a me».

Ecco gli eventi annullati

Domenica 25 novembre 2018 || Milano @ Teatro Principe – ORE 17:00 – ANNULLATA

Domenica 25 novembre 2018 || Milano @ Teatro Principe – ORE 21:00 – ANNULLATA

Mercoledì 28 novembre 2018 || Roma @ Largo Venue – ORE 21:00 – ANNULLATA