CANALE5: ANTICIPAZIONI GRANDE FRATELLO VIP – WALTER NUDO FAVORITO AL TELEVOTO

Lunedì 26 novembre in prime time su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata in diretta del Grande Fratello Vip condotto da Ilary Blasi con la partecipazione di Alfonso Signorini.

Il reality si avvia al gran finale di questa terza stagione (il 10 di dicembre ndr) pertanto alla proclamazione del super vincitore di quest’anno che si porterà a casa il premio finale di 100 mila euro. Premesso che il televoto di questa settimana, non è stato rivolto al pubblico per chiedere chi volessero eliminare dal gioco, bensì per chiedere chi volessero salvare, il pubblico dovrà scegliere tra: Martina Hamdy, Stefano Sala e Walter Nudo.

Dai sondaggi che impazzano sui social, Walter Nudo sembrerebbe quello meno a rischio essendo in testa alle preferenze e dato addirittura come possibile vincitore di questa terza edizione del reality. Mentre tra Martina e Stefano è sicuramente più a rischio Martina Hamdy, che tra le concorrenti di questa terza edizione é quella che si è messa meno in gioco mantenendo un atteggiamento defilato.

Redazione