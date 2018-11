FEDEZ ritorna esclusivamente alla musica e lascia la televisione: “…da ora in poi voglio spostare il fuoco solo su quello…”

Fedez, attualmente impegnato come giudice ad XFactor su Sky, nel corso di una intervista rilasciata a News Mediaset, ha dichiarato di aver deciso di abbandonare la televisione per dedicarsi esclusivamente alla musica, sua passione originaria: “Sento troppa mediaticità intorno a me, per questo ho deciso di abbandonare la televisione per dedicarmi solo alla mia musica. Non ho mai smesso di fare musica, chiariamoci, ma da ora in poi voglio spostare il fuoco solo su quello. La sovraesposizione mediatica è qualcosa che da un lato si cerca, da un lato non si vuole. E’ una dicotomia, un conflitto continuo che viviamo sia io che mia moglie Chiara Ferragni”.

