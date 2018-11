[COMUNICATO STAMPA] CANNELLA – Esce Oggi il nuovo singolo NEI MIEI RICORDI -per Honiro Rookies

CANNELLA

Esce Oggi il nuovo singolo

NEI MIEI RICORDI

Honiro Rookies

https://lnk.to/CannellaNeiMieiRicordi

Fuori oggi, martedì 27 Novembre, “Nei miei ricordi” il nuovo singolo di Cannella, prodotto da Prod by Enemies (Matteo Nesi, Andrea Manusso) per Honiro Rookies, primo estratto dall’album d’esordio del cantautore romano.

Cannella parteciperà alla finale di Sanremo Giovani a dicembre, sul palco del Teatro dell’Opera del Casinò per conquistare il pass di accesso alla 69esima edizione del Festival di Sanremo.

Nei miei ricordi – dichiara Cannella- é senz’ombra di dubbio uno dei brani di punta del mio progetto, un racconto sincero, senza troppe pretese, un ricordo di tante piccole cose che mi sono rimaste impresse e che ho deciso di immortalare così, con una canzone. Ho cercato di catturare delle immagini di quotidianità, quelle cose a cui non dai molto peso nel momento in cui le vivi e che poi ti tornano in mente quando una storia giunge al termine, mi succede spesso di ricordare cose di poco conto e di dargli più importanza rispetto a grandi avvenimenti.

Alla fine nelle storie sono quei piccoli dettagli che fanno la differenza, non mi interessa parlare del primo bacio, del primo viaggio importante o di qualsiasi altra prima volta, ho preferito esordire con una frase come “volevamo una casa in montagna dove andare i fine settimana” perché alla fine per me é molto più simbolica e rappresentativa se devo dare uno sguardo al passato, mi fa anche sorridere. Ai dolci ricordi poi si accosta anche l’amarezza di perdersi per le troppe pretese. Il brano inizialmente – continua Cannella – l’ho scritto piano e voce, non doveva essere arrangiato, avevo appositamente scelto di lasciarlo così, appeso nel nulla. Poi successivamente ho sottoposto la versione originale ai miei collaboratori e dopo una lunga valutazione abbiamo trovato la chiave giusta per eseguire un arrangiamento che non levasse quella forte intimità al brano e, al contrario, gli potesse dare un valore aggiunto. Non a caso nella parte iniziale é rimasto piano e voce, poi dalla seconda strofa in poi si trasforma in una ballata vera e propria per poi esplodere sul finale.