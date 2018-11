Nike Rivelli ridicolizza Barbara D’Urso : …” Perché criticare Giulia Salemi e poi il giorno del “no alla violenza femminile” sventolare le mutandine come una provocatrice di quarta?…

Barbara D’Urso è finita nel mirino di Nike Rivelli a causa di un gesto “incauto” che nel corso dell puntata di “Domenica Live” del 25 novembre, anche se per pochi secondi ha mostrato le mutandine. Particolare questo che non è sfuggito provocando la critica severa della figlia di Ornella Muti che su Instangram, mettendo in evidenza una modella completamente nuda, ha lanciato una frecciatina al veleno a Lady Cologno:

“OGNI COSA AL SUO POSTO. NON PUOI GIOCARE CON GLI SPETTATORI COSÌ.. SE VUOI FARE DEL GIORNALISMO SERIO- FALLO- SENZA FARCI FARE FIGURE DI MERDA” «Perché criticare Giulia Salemi e poi il giorno del “no alla violenza femminile” sventolare le mutandine come una provocatrice di quarta? Ma perché? Ma cosa è? Dai Barbarella, ammettilo, non c’era tutto questo bisogno di sfoggiare la mutandine nera? Sei ovunque, fai tutto tu, lascia almeno un po’ di spazio alle aspiranti calippocratiche».

Barbarella darà un seguito alla polemica o ignorerà la provocazione?

