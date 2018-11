Oltre 7 milioni di spettatori per “L’Amica Geniale” su Rai1

Straordinario successo ieri in prima serata su Rai1 per la prima puntata de “L’Amica Geniale”, seguita da 7 milioni 92 mila spettatori con uno share di 29.3. Si tratta del programma più visto in tv della nuova stagione televisiva, miglior risultato raggiunto da una fiction in autunno. Gli spettatori unici raggiunti complessivamente sono stati 13 milioni 844 mila, il 23% del Paese, con un picco di ascolti che ha toccato quota 8 milioni 118 mila.

Sono in tutto 8 gli episodi che compongono la Serie televisiva tratta dal bestseller di Elena Ferrante, che sotto la regia da Saverio Costanzo è fedele al romanzo nella trasposizione dei fatti, dell’ambientazione e dei personaggi particolarmente azzeccati a partire da quelli principali, le due bambine, interpretate da Elisa Del Genio (Elena-Linù) e Ludovica Nasti (Raffaella-Lila).

L’Amica geniale in forma televisiva è stata accolta dal pubblico con grande entusiasmo e sul social l’hashtag è diventato trending topic ancora prima della messa in onda.

Una maxi produzione tv prodotta da Lorenzo Mieli e da Marco Gianani per Wildside e da Domenico Procacci per Fandango, in collaborazione con Rai Fiction, HBO Entertainment e TimVision. Ma soprattutto come commenta il direttore di Rai Fiction Eleonora Andreatta :

«Un progetto dalla forte identità italiana e allo stesso tempo internazionale perché intercetta e valorizza alcuni tra i principali punti di forza della linea editoriale del servizio pubblico: lo sguardo femminile sul racconto, il tema del ruolo della donna nella trasformazione della società, il suo difficile percorso di emancipazione, il diritto all’istruzione, la voglia di affrancarsi da un contesto difficile, la rilettura e la riattualizzazione con sguardo originale della Storia del Paese».

Si tratta, come era immaginabile, di un vero e proprio evento internazionale, soprattutto negli Usa dove il primo episodio è stato trasmesso in anteprima il 18 novembre: la prima puntata, trasmessa in italiano/napoletano sottotitolato in inglese, ha conquistato 242 mila spettatori..