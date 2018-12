Tornano le Super Classifiche Top del MEI dedicate alla musica indipendente italiana, ogni mese quattro classifiche aggiornate che accendono l’attenzione sul meglio della produzione musicale indipendente. La Indie Music Like la classifica di tendenza e gradimento più longeva d’Italia, diffusa da centinaia di radio e webzine che ora approda su Spotify e diventa una playlist con il meglio dell’indie italiano. Sul podio Tre Allegri Ragazzi Morti, Dalla e Gazzelle. La Video Indie Music Like con i video indipendenti più cliccati, che vede in testa Noizy e Ghali, Ultimo, Thegiornalisti. La SuperIndies, che fra i dischi di alto gradimento vede in testa Ultimo, e sul podio Bocelli e Thegiornalisti, mentre fra le label vede in testa Undamento, seguito da Bomba Dischi e La Tempesta. La SuperLive in cui Motta primeggia fra i concerti insieme a Gemitaiz e Frah Quintale, mentre fra i club è in testa Largo Venue di Roma, seguito da Ohibò Milano e The Cage. Nei Top Contest in testa il Premio Carlo Umberto Rossi e il Bianca D’Aponte, e in testa ai Top Festival il Barezzi. La Indie Music Like è anche su Spotify clicca qui per ascoltare https://open.spotify.com/playlist/1B3unyW9gyQbd6QPZXzdo4?si=DDIx3Q6iT0ONTz4I8ooLmQ INDIE MUSIC LIKE 1. TRE ALLEGRI RAGAZZI MORTI – Caramella (La Tempesta dischi) 2. LUCIO DALLA- Starter (Pressing line) 3. GAZZELLE – Sopra (Maciste Dischi) 4. COSMO – L’amore (42 Records) 5. CALCUTTA – Kiwi (Bomba Dischi) 6. PIOTTA – Solo per noi (La Grande Onda) 7. MOTTA – Chissà dove sarai (Sugar) 8. KUTSO – Uno Una (Goodfellas) 9. VASCO BRONDI – Mistica (La Tempesta) 10. ERMAL META – 9 Primavere (Mescal) 11. ULTIMO – Cascare nei tuoi occhi (Honiro) 12. FRANCO 126 – Frigobar (Island) 13. RUGGERO DE I TIMIDI – Mano amante mia (Timidi produzioni) 14. ROBERTO VECCHIONI feat. FRANCESCO GUCCINI – Ti insegnerò a volare (DM) 15. LO STATO SOCIALE – Il Paese Dell’Amore (Garrincha) 16. SALMO – 90MIN (Sony) 17. NADA – Dove sono i tuoi occhi (Woodworm Label) 18. CANTON – Sono solo (Cuorinfiamme) + Ex aequo 20. RICCARDO SINIGALLIA – Ciao cuore (Sugar) 19. FRAH QUINTALE – 8 miliardi di persone (Undamento) 20. I CANI – Nascosta in piena vista (42 Records) VIDEO INDIE MUSIC LIKE 1. NOIZY feat. GHALI – Parku I Lojrave (O.T.R. Records) 2. ULTIMO – Cascare nei tuoi occhi (Honiro) 3. THEGIORNALISTI – New York(Carosello) 4. OG EASTBULL – Bella giornata (Urbana Label) 5. CHADIA RODRIGUEZ – Sister (Pastiglie) (Doner Music) 6. BADA$$ B. – Me Gusta (Autoprodotto) 7. CALCUTTA – Kiwi (Bomba Dischi) 8. ANDREA BOCELLI feat. DUA LIPA – If only(Sugar) 9. GAZZELLE – Tutta la vita (Maciste Dischi) 10. NAYT feat. MADMAN -Fame (VNT1 Records) 11. IL PAGANTE – Radical Chic ( Believe) 12. ERMAL META – 9 Primavere (Mescal) 13. LE VIBRAZIONI – Pensami così (L’equilibrista) 14. JASPERS – Vodka e noccioline (Talking Cat) 15. TREDICI PIETRO – Piccolo Pietro (13P) 16. FISHBALL – Fuori Controllo (Autoprodotto) 17. LOWLOW – Mare (Sugar) 18. JERICO feat. BIANCA ATZEI e IL CILE – Come in un’isola (Baraonda) 19. GEMITAIZ Chiamate Perse Tanta (Tanta Roba Label) 20. GALLAGHER & TRAFFIK – Magma Vulcano (Honiro) SUPERINDIES TOP 10 DISCHI ULTIMO – Peter Pan – (Honiro) ANDREA BOCELLI – Si (Sugar) THE GIORNALISTI- Love (Carosello) EMIS KILLA Supereroe – (Carosello) CALCUTTA – Evergreen – (Bomba Dischi) ROBERTO VECCHIONI L’Infinito (DM) JUNIOR KELLY – Ci entro dentro (Sugar) COLLE DER FOMENTO – Adversus (Tak) DUTCH NAZZARI – Ce lo chiede l’Europa – (Undamento) FRAH QUINTALE Lungolinea – (Undamento) + ex aequo SALMO Midnite – (Tanta Roba Label) TOP 10 LABEL UNDAMENTO BOMBA DISCHI LA TEMPESTA DISCHI HONIRO LABEL MACISTE DISCHI TANTA ROBA LABEL 42 RECORDS GARRINCHA DISCHI CAROSELLO RECORDS SUGAR MUSIC + ex aequo WOODWORM LABEL SUPERLIVE TOP 10 LIVE MOTTA GEMITAIZ FRAH QUINTALE KUTSO RUGGERO DE I TIMIDI EDOARDO BENNATO GIORGIO CICCARELLI MANNARINO CIMINI CARMELO PIPITONE TOP 10 CLUB LARGO VENUE ROMA CIRCOLO OHIBO’ MILANO THE CAGE LIVORNO LATTERIA MOLLOY BRESCIA COMBO SOCIAL CLUB FIRENZE BRAVO CAFFE’ BOLOGNA FOLK CLUB TORINO EXWIDE PISA VIDIA CLUB CESENA SPAZIO MUSICA PAVIA TOP 10 CONTEST PREMIO CARLO U.ROSSI + ex aequo PREMIO BIANCA DAPONTE ROCK CONTEST PREMIO CIAMPI PREMIO BERTOLI MUSICA CONTRO LE MAFIE PREMIO DE ANDRE’ PREMIO ANDREA PARODI MARTELIVE ROCK TARGATO ITALIA e INCISIONI CONTEST SANREMO GIOVANI + ex aequo AREA SANREMO TOP FESTIVAL BAREZZI FESTIVAL CONTEMPORARITIES NUOVA CONSONANZA MILANO MUSIC WEEK + ex aequo LINE CHECK MUSIC MEETING FORLI’ BLUES FESTIVAL ADIA RODRIGUEZ – Sister (Pastiglie) (Doner Music) 6. 