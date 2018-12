MARIA TERESA RUTA DOPO AVER VINTO PECHINO EXPRESS RIVELA: «Sono sparita dalla Rai perché rifiutai le avances di un dirigente»

Maria Teresa Ruta, conduttrice televisiva oggi 58enne, dopo aver vinto in coppia con Patrizia Rossetti Pechino Express, durante una intervista rilasciata al magazine Spy, ha rivelato il motivo. alquanto spiacevole, per cui è stata allontanata dalla Rai.

Ecco cos’ha raccontato:

“ Nel 2004 un dirigente Rai mi ha convocata nel suo ufficio per discutere del rinnovo del contratto, ma è successa una cosa spiacevole e decisamente grave. Questa persona che conoscevo da una vita, si è approcciato a me in una maniera assolutamente poco professionale e sbagliata. Non si è trattato solo di parole, ma anche di un approccio fisico pesante” “Tutti sapevano della mia serietà e infatti mai mi era successa una cosa del genere. Figuriamoci in un ufficio aziendale: ‘Ma cosa fai?’, gli ho chiesto, ‘Tutti dicono che non l’hai mai data a nessuno, volevo la conferma’, la sua risposta. Al che ho sbattuto la porta e me ne sono andata. Risultato? Il contratto non è stato rinnovato e non sono più stata ricontattata”.

Da quel giorno Maria Teresa non è più stata ricontattata e lei non ha più frequentato gli ambienti televisivi decidendo tuttavia di non denunciare l’episodio per il bene della sua famiglia:

“Sono rimasta al palo a 44 anni: non ero più una ragazzina e quell’episodio mi ha ‘incupita’. Perdere il lavoro alla soglia dei cinquant’anni è un fatto difficile da accettare. Così non mi sono più riproposta. Ho detto basta: per anni ho deciso di non frequentare più i corridoi o gli ambienti televisivi. Quel dirigente non l’ho denunciato perché ho pensato alla sua famiglia e ai suoi figli. Poi l’ex showgirl ha sottolineato: Piuttosto che far soffrire loro, ho preferito soffrire io. Ma ora Pechino Express è stato liberatorio e mi ha ripagata di tutto: con la Rai ho pareggiato. Non sono arrivate altre proposte televisive, ma sono certa che una nuova occasione sia lì, dietro l’angolo, devo solo avere la pazienza di aspettare”.