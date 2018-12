ROBERTO BOLLE E IL PASSO A DUE CON IL ROBOT|GUARDA VIDEO

Roberto Bolle in un emozionante passo a due con un robot. In un capannone della zona industriale intorno a Milano la tecnologia incontra l’arte: la danza di Roberto Bolle. Da sempre convinto che la sua arte millenaria possa e debba dialogare con il presente anche attraverso la modernità, Bolle è appassionato di tecnologia: ha scelto di immaginare un passo a due con la macchina. Un esperimento non privo di rischio dovendo avere a che fare con un braccio meccanico di oltre una tonnellata e mezzo, programmata dagli esperti di Event Management per interagire e persino danzare con l’Étoile, senza schiacciarla. Nelle immagini le prime “prove” del balletto che Bolle presenterà nella nuova edizione di “Danza con me”, in prima serata su Rai1 il primo gennaio. [F.te R.it]

Condividi su: Twitter

Facebook

Google

Mi piace: Mi piace Caricamento... Correlati