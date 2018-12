Marcin Patrzalek, chitarrista polacco di 18 anni, vince ‘Tu sì que vales 2018’ con una esibizione da togliere il fiato.

Un’esibizione da togliere il fiato quella di Marcin Patrzalek nel corso della finale di ‘Tu sì que vales 2018’. 18 anni ,arriva dalla Polonia con un sogno aggrappato alla sua chitarra e conquista la vittoria. Il giovane artista aveva conquistato subito pubblico e giuria guadagnandosi un posto diretto in finale.

Marcin, come si legge nel sito della trasmissione, ha iniziato a suonare la chitarra classica a 10 anni per caso. Suo padre, per occuparlo durante le vacanze estive, lo ha iscritto ad un corso di chitarra classica e la passione è stata immediata. Nel tempo ha imparato il fingerstyle (la tecnica del pizzicare le corde col dito senza plettro) a cui ha unito l’uso della cassa della chitarra sviluppando uno stile suo chiamato “Percussive Fingerstyle”. Utilizzerà i 100mila euro del premio per studiare musica in America.

ASCOLTI:

Su Canale5 “Tu si que vales” che ha inchiodato davanti alla televisione il 29,8% con oltre 5milioni di telespettatori.

Su Rai1, la quinta puntata della trasmissione “Portobello” condotta da Antonella Clerici, non si è discostata dalla sua solita media ed è stata seguita da 2 milioni 967 mila. spettatori, con uno share del 14,1%.

