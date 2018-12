MARCO MENGONI OSPITE DI FAZIO A CHE TEMPO CHE FA PRESENTA IL NUOVO SINGOLO HOLA tratto da “Atlantico”

Dopo Raffaella Carrà che ha presentato il suo nuovo disco Ogni Volta Che È Natale, uscito il 30 novembre (Sony Music), e che presto vedremo in un programma tutto suo, su Rai3, altro ospite canoro di Fabio Fazio, nella puntata del 2 dicembre di Che tempo che fa, Marco Mengoni, che accolto calorosamente dal conduttore, ha cantato il suo nuovo singolo Hola (I say) tratto dall’ultimo Album Atlantico uscito il 30 novembre, disco in cui Mengoni riveste il ruolo di autore e in parte produttore. Nel disco anche importanti duetti con Tom Walker “Hola (I say)” , Vanessa De Mata, i Selton “Amalia“ e un cameo, “La Casa di Azul”, impreziosita dalla voce di Adriano Celentano, di cui si è dato un piccolo accenno in puntata.

Redazione