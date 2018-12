CANALE5: Grande Fratello VIP 2018, anticipazioni semifinale|Stefano Bettarini, Luca Onestini e Raffaello Tonon entreranno nella Casa

Su Canale 5 in prima serata andrà in onda la semifinale dell’edizione numero tre del Grande fratello vip con alla guida Ilary Blasi supportata da Alfonso Signorini e nel corso della quale sarà reso noto il nome del quindicesimo eliminato.

Chi tra Lory Del Santo e Benedetta Mazza dovrà abbandonare la Casa?

La puntata sarà ricca di sorprese e non tutte positive. Prima del televoto che vede in ballottaggio Lory e Benedetta ci sarà un’altra eliminazione a sorpresa e per uno degli inquilini della casa potrebbe esserci una sorpresa amara a causa della violazione del regolamento, una busta nera annuncerà a un concorrente un durissimo provvedimento disciplinare.

Stefano Bettarini, Luca Onestini e Raffaello Tonon, sono le guest star della serata, entreranno nel loft di Cinecittà per lanciare una sfida… Ma a chi?

Alla fine della serata scopriremo dunque i nomi dei finalisti fra i quali ci sarà il vincitore assoluto del GF 3.