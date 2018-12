Torna nella scena musicale italiana con un nuovo introspettivo singolo

e con l’inconfondibile stile trasgressivo IVAN CATTANEO Da venerdì 30 novembre in radio “Iceberg” Il nuovo singolo che anticipa un progetto multimediale

Torna Ivan Cattaneo nella scena musicale italiana, con un nuovo e introspettivo singolo, "ICEBERG", in radio da venerdì 30 novembre e già disponibile su tutte le piattaforme digitali e in digital download per l'etichetta SOTER. Nonostante il lungo periodo di allontanamento dalla discografia, Ivan non ha perso la verve trasgressiva e irriverente che lo ha reso famoso e riconoscibile; difatti, per il suo ritorno discografico, ha lanciato per i suoi fans questo nuovo brano inedito, anteprima di un progetto multimediale che verrà pubblicato da gennaio 2019: linguaggi d'arte riuniti in un unico box artistico che includelibro, poesie, canzoni, musiche, immagini, video. "ICEBERG" di cui è autore per testo e musica, nonché produttore, descrive le due facce di Ivan Cattaneo, quella più popolare e quella più profonda e sommersa, meno nota al pubblico. Una metafora che è specchio della società stessa, ma che nel dettaglio, descrive la realtà degli artisti 'atipici' come Ivan, quelli di cui il pubblico di massa conosce soltanto la parte commerciale, legata ad un periodo di successo (la punta dell'iceberg, appunto) ma la cui vera essenza, il suo mondo da cantautore, pittore, poeta, artista multimediale, rimane nascosta nel profondo perché il pubblico è distratto da troppi stimoli. La base ritmica dance, volutamente ispirata ai suoni anni '90, dà un senso dinamico al cantato di fiumi di parole-slogan che tanto imperano nell'attuale periodo, per etichettare a tutti i costi ogni azione e sentimento umano e artistico. Il singolo è già su YouTube (al seguente link https://youtu.be/qaa3B4aP7qs), disponibile sulle piattaforme streaming e nei digital store. Ivan Cattaneo è un artista trasversale lanciato da Nanni Ricordi (scopritore dei primi cantautori italiani e che in lui aveva già visto la moderna figura di un 'cantapittore'). Dischi sperimentali i suoi, realizzati nel tempo con musicisti come Roberto Colombo, la PFM, Roberto Cacciapaglia, da abbinare a quadri, arti visive, performances teatrali. Con l'occhio attento alle nuove tendenze, ha sempre dato importanza all'immagine che una canzone potesse offrire. Sua creazione è anche il look post punk di un'esordiente Anna Oxa a Sanremo 1978. Collaboratore di riferimento per gruppi punk-rock e new wave di quegli anni e prima videostar del programma tv 'Mister Fantasy' nel 1981. Autore di canzoni per Patty Pravo, Al Bano e vari artisti emergenti. Alla fine degli anni '80, dopo il clamoroso successo ottenuto con gli album remake quali Duemila60 Italian Graffiati(1981), Bandiera Gialla(1983) e Vietato ai minori (1986), ha preferito dedicarsi nuovamente all'arte pittorica senza escludere la musica; nel 1992 ha inciso Il cuore è nudo…e i pesci cantano! anticipando tematiche new age e suoni drum & bass tipici degli anni a venire. Il rilancio mediatico attraverso la tv nel reality musicale Music Farm lo ha riproposto nel 2004 al grande pubblico e l'anno dopo il disco di inediti Luna Presente ha riposto l'attenzione discografica al suo essere cantautore 'elettronico'. Nell'ultimo decennio si è dedicato prettamente alla pittura con numerose mostre personali, al musical e al cinema. Degli ultimi anni anche varie antologie discografiche e un album tributo dal titolo Un Tipo Atipico.