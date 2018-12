05/12/2018 – 10:30 RAI RADIO2: “RADIO2 SOCIAL CLUB” E “NON E’ UN PAESE PER GIOVANI” In arrivo il “Raffaella Carrà day”

Mercoledì 5 dicembre sarà un giorno speciale per Rai Radio2. Due programmi cult della rete, ‘Radio2 Social Club’ e ‘Non è un paese per giovani’, dedicheranno le loro puntate alla più grande show girl italiana di tutti i tempi, Raffaella Carrà, attesa ospite in studio. Due programmi cult della rete, ‘’ e ‘

Il pretesto sarà l’imminente uscita del nuovo album ‘Ogni volta che è Natale’, un augurio di buone feste in anticipo, in un progetto ambizioso che sprona ad aprire gli occhi e spalancare i cuori con il consueto ottimismo dell’artista a guardare oltre le luci e i flash delle Feste, ma l’occasione sarà perfetta per un ritratto a tutto tondo, e tante sorprese. Luca Barbarossa e Andrea Perroni dalle 10.30 alle 12.00, Giovanni Veronesi e Massimo Cervelli dalle 12.00 alle 13.30, condurranno due puntate disegnate ad hoc per Raffaella Carrà, in diretta dalla Sala B di Via Asiago a Roma e aperte ad un pubblico di fortunati ascoltatori che potranno prendere parte tenendosi in contatto con le frequenze di Rai Radio2 e i social di @RaiRadio2

Il ‘Raffaella Carrà Day’ sarà anche in streaming su RaiPlayRadio.it/Radio2, sulla app di RaiPlay Radio e con contenuti speciali e dirette sulle pagine facebook, instragram e twitter di @RaiRadio2.