A Domenica In Amanda Lear rivela il mistero sulla sua natura: uomo o donna?

Finalmente rivelato l’arcano sull’ambiguità sessuale che da anni accompagna il personaggio di Amanda Lear. A rivelarlo la stessa Amanda nel corso dell’intervista a cura di Mara Venier nella puntata di domenica 3 dicembre a Domenica In su Rai1:

“Questa ambiguità mi ha aiutato tantissimo perché si parlava solo di me – ha spiegato a Mara Venier – Per provocazione sono stata io a cavalcare l’onda, con la mia voce particolare in effetti si poteva credere che io fossi un uomo e ci ho giocato molto. Mi serviva pubblicità e l’abbiamo ottenuta. Ancora oggi ne parlano, quindi figurati quanto ha funzionato”.