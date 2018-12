[COMUNICATO STAMPA] E’ nata Musplan.com piattaforma per il booking di live music emergente

È nata Musplan.com , la piattaforma digitale e social che porta nuova linfa vitale al settore della musica emergente dal vivo, in modo innovativo, creando interazioni semplici e personalizzate tra artisti, promoter ed i live club o i festival. Completata la registrazione su Musplan, si entra a far parte di una community in cui ogni membro ha la propria pagina personale dove mettere in vetrina le proprie esperienze e caratteristiche artistiche e professionali. Ed è possibile collegarsi e comunicare con altri utenti registrati (in modo sicuro e privato) per organizzare eventi dal vivo “su misura”, in base alle proprie esigenze.

I promoter possono creare una proposta di evento live, associandolo un live club, od un festival, e dove oltre a definirne tutte le caratteristiche salienti, potrà invitare e selezionare gli artisti piu’ in linea con la proposta dell’evento.

Gli artisti potranno creare il proprio live tour in modo semplice ed economico, rispondendo alle proposte dei promoter o contattando e proponendosi spontaneamente ai promoter ed ai live club più adatti alle esigenze e caratteristiche ad esempio: secondo il proprio genere musicale, la distanza geografica ed il corrispettivo per la prestazione.

Facilitiamo il processo di trasformazione del settore musicale emergente, oggi in forte crescita. Semplificando i passaggi tradizionalmente richiesti per l’organizzazione degli eventi, si possono evitare infinite intermediazioni, ed aumentare il numero di performance effettuate. È un’importante vetrina per farsi conoscere e lavorare in maniera più trasparente e rapida. La piattaforma coadiuva anche la promozione dei live, anche grazie ad un algoritmo che da maggiore visibilità agli artisti più attivi e più apprezzati dal pubblico dei propri concerti dal vivo. Inoltre Musplan aiuta sia gli artisti che i promoter (ma anche i fan) durante la fasi ricerca, suggerendo le proposte più in linea con le proprie aspettative.

Musplan è una fonte di idee ed innovazione al servizio degli artisti e degli attori del settore della musica emergente, creando soluzioni semplici ed intuitive.

Sei pronto ad entrare anche tu nella nuova era musicale? Non attendere oltre, registrati adesso e prova Musplan, è gratuito!