[COMUNICATO STAMPA] LAURA PAUSINI: domani esce la special edition “FATTI SENTIRE ANCORA” Contiene il libro-magazine con 100 pagine di aneddoti e riflessioni dell’artista e foto inedite!

LAURA PAUSINI

L’unica artista italiana ad essersi aggiudicata 4 Latin Grammy Awards e 1 Grammy americano

DOMANI ESCE L’ATTESA SPECIAL EDITION

“FATTI SENTIRE ANCORA”!

Contiene il libro-magazine con 100 pagine

di aneddoti e racconti dell’artista e foto inedite

Domani, venerdì 7 dicembre, esce “FATTI SENTIRE ANCORA” (Atlantic / Warner Music), l’attesa special edition dell’ultimo album di LAURA PAUSINI “Fatti sentire”/ “Hazte Sentir”, con il quale l’artista ha trionfato ai LATIN GRAMMY AWARDS nella categoria “Best Traditional Pop Vocal Album“, prima cantante italiana a vincere questo Premio e unica cantante italiana ad aver collezionato nella sua carriera 4 Latin Grammy Awards e 1 Grammy americano!

Nella special edition, oltre ai brani dell’ultimo album dell’artista, è contenuto il singolo “Il coraggio di andare”, di LAURA PAUSINI in duetto con BIAGIO ANTONACCI, che ha anticipato la notizia del tour negli stadi dei due grandi amici e colleghi, che partirà il 26 giugno 2019! Il tour è prodotto e organizzato da Friends & Partners, i biglietti sono disponibili in prevendita su Ticketone e, dalle ore 11.00 di oggi, nei punti vendita abituali.

“Fatti sentire ancora” sarà impreziosito nella versione fisica dal DVD con il concerto-evento (sold out) al Circo Massimo di Roma che si è tenuto a luglio 2018 (Laura Pausini è stata la prima donna ad esibirsi live al Circo Massimo, mettendo a segno ben due concerti sold out) e da un esclusivo libro-magazine di 100 pagine.

L’artista ha lavorato a questo libro-magazine da settembre 2017, mettendo da parte le foto più emozionanti e i pensieri più sinceri, per poter un giorno condividere con i fan le gioie e le difficoltà vissute durante la composizione di quest’ultimo progetto. All’interno, ci sono bellissime foto inedite su carta lucida e il poster speciale con una foto insieme a Biagio Antonacci. Laura Pausini racconta la propria vita e il rapporto con i fan, descrive ogni canzone dell’album, parla del successo inaspettato nel mondo latino e dei più grandi concerti in Italia, raccoglie foto inedite dai backstage dei video clip, mostra gli screenshot dei messaggi di Paolo entusiasti e i disegni della piccola Paola, colleziona le polaroid dei tour: «Ci sono percorsi che riguardano solo me, come altri che esistono solo se condivisi e abbracciati insieme a qualcuno».

La special edition, verrà distribuita nella versione italiana in Europa e Brasile e nella versione spagnola “Hazte sentir mas” in Spagna, USA e America Latina (con, in più, i duetti con importanti protagonisti della scena musicale latina come CARLOS RIVERA e GENTE DE ZONA).



Sarà inoltre disponibile anche una versione fisica senza il libro-magazine (contenente il CD e il DVD) e uno speciale album digitale deluxe con tutta la tracklist della versione italiana e della versione spagnola.

25 anni di carriera, più di 70 milioni di dischi venduti, l’artista italiana più premiata nel mondo…in un nome: LAURA PAUSINI!

Il nuovo Latin Grammy Award, l’imperdibile special edition in uscita worldwide, un tour di successo tra Europa Nord e Sud America da poco concluso, con più di 400 mila spettatori, e un tour negli stadi, insieme a Biagio Antonacci, in arrivo, testimoniano l’inarrestabile capacità comunicativa della musica di Laura Pausini, in grado di arrivare dritta al cuore di tanti fan in nazioni diverse da 25 anni

