XFACTOR 2018: SEMIFINALE DEDICATA A UN MARE DA SALVARE |I BRANI DEI 6 SEMIFINALISTI IN GARA

Questa sera su Sky Uno andrà in onda la semifinale di X Factor 2018, come riporta il sito Davide Maggio, la puntata sarà dedicata alla salvaguardia dei mari. Un mare da salvare, contro l’inquinamento da plastica che sporca e contamina i nostri mari. Il nuovo direttore artistico del talent, Simone Ferrari, ha così messo in scena un ‘mare’ all’X Factor Arena, per realizzare un opening nel quale il vincitore in carica Lorenzo Licitra, insieme ai sei concorrenti rimasti in gara, si cimenterà in una performance corale sulle note di A Hard Rain’s A-Gonna Fall, capolavoro di Bob Dylan.

Doppia esibizione e doppia eliminazione per i sei semifinalisti. Questi i brani in gara:

Luna (Mica Van Gogh di Caparezza, Can’t Hold Us di Macklemore & Ryan Lewis ft. Ray Dalton)

Martina Attili (The Climb di Miley Cyrus, Clown di Emeli Sandè)

Anastasio (La porta dello spavento supremo di Franco Battiato, Clint Eastwood dei Gorillaz)

Leo Gassman (Dead In The Water di Noel Gallagher, Com’è profondo il mare di Lucio Dalla)

Naomi (Problem di Ariana Grande ft. Iggy Azzalea, mash up Rap God di Eminem e Beautiful di Christina Aguilera)

BowLand (Iron di Woodkid, Amandoti dei CCCP nella versione di Gianna Nannini).

Redazione