IL 7DIC_2014 moriva MANGO, padre, marito e cantore della vita: il ricordo della moglie Laura Valente in una videointervista|GUARDA VIDEO

Mango, uno degli artisti più poliedrici e prolifici del panorama musicale è morto il 7 dicembre del 2014, oggi, nel giorno della ricorrenza della sua scomparsa, lo ricordiamo attraverso le parole della moglie Laura Valente, anche lei cantante (fu la prima a sostituire Antonella Ruggiero nel gruppo dei Mattia Bazar ndr) rilasciate in una intervista di qualche tempo fa che così lo descrive: Carisma, personalità, vocalità unica, poeta. Mango andava fiero del suo talento di cui era assolutamente consapevole ma mai avrebbe voluto un inedito postumo alla sua morte. Per questo la Valente e i figli dopo la sua morte hanno scelto di ricordarlo in un libro di poesie “Mango Tutte le poesie”, una scelta forse poco commerciale e redditizia ma sicuramente in linea col pensiero dell’artista. Un’ intervista interessante che vale la pena ascoltare per ricordare e conoscere meglio un artista decisamente poco celebrato dalla musica italiana.

Servizio sull’ultimo concerto di Pino Mango a Policoro nella tarda sera del 7 dicembre 2014

Redazione