NOTA INFORMATIVA: oggi 7 dicembre LAURA PAUSINI incontra i fan e si esibisce in un live acustico in diretta streaming, dalle ore 17.00, in occasione dell’uscita di “Fatti sentire ancora”

Oggi, venerdì 7 dicembre, dalle ore 17.00, su TIMVISION (Smart TV, decoder TIM Box, PC, smartphone e tablet) e sulla pagina facebook di TIMMUSIC, sarà trasmesso in diretta streaming gratuita ed esclusiva l’incontro tra LAURA PAUSINI e alcuni fortunati iscritti al suo fan club (www.laura4u.com), in occasione dell’uscita della special edition “Fatti sentire ancora” (Atlantic / Warner Music).

Durante questo esclusivo meet and greet, dal titolo “Fatti sentire ancora – Storytelling”, Laura Pausini firmerà le copie del nuovo progetto, leggerà e commenterà alcuni pensieri del libro-magazine che accompagna la special edition e si esibirà eccezionalmente in un mini live in acustico con le canzoni dell’ultimo album !

