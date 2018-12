09/12/2018 – 13:45 #RAI2: QUELLI CHE IL CALCIO Tra gli ospiti della puntata: Cristina D’Avena, Melissa Satta, Eleonora Pedron, Fabrizio Biasin; in collegamento Isabella Potì e dagli spalti Bruno Pizzul

Torna domenica 9 dicembre alle 13.45 su Rai2 e in simulcast su Radio2 l’appuntamento settimanale con “Quelli che il Calcio”, condotto da Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu e Mia Ceran.

Cristina D’Avena sarà la grande protagonista musicale della puntata e canterà, accompagnata dai Jaspers, resident band di “Quelli che il Calcio”, un medley dei brani tratti dal suo ultimo album “Duets Forever – Tutti cantano Cristina”. Il disco, già sul podio delle classifiche, è realizzato insieme a tanti artisti italiani che hanno dato una nuova interpretazione ai successi della storica voce delle sigle dei cartoni animati.

Al grande tavolo siederanno, come ogni domenica di campionato, la showgirl Melissa Satta, la leggenda del tennis Adriano Panatta, l’attrice Eleonora Pedron, l’ex calciatore e commentatore Massimo Mauro, il campione del mondo Fulvio Collovati, il decano degli arbitri Paolo Casarin, i giornalisti Giorgio Terruzzi e Fabrizio Biasin. Alla postazione tecnica, invece, Emanuele Dotto per il resoconto dai campi di Serie A. Non mancheranno i momenti di grande comicità con le imitazioni e gli sketch di Ubaldo Pantani, Brenda Lodigiani, Antonio Ornano e Toni Bonji; Melissa Greta Marchetto navigherà nel web per trovare gli spunti più divertenti da proporre in studio e Rocco Tanica, accompagnato questa settimana da Cristina D’Avena, commenterà dal Salottino TV il meglio e il peggio dei programmi italiani insieme al fidato Porcobello. Al Pub di Corso Sempione, Federico Russo, l’ex ciclista Dino Zandegù e il comico Herbert Ballerina, tra una risata e l’altra, commenteranno il meglio dell’attualità sportiva, questa settimana accompagnati da Serena Beltrame, testimonial della Onlus AIL – Associazione Italiana contro le Leucemie-Linfomi e Mieloma.

Mimmo Magistroni sarà a Fossano (CN) per realizzare dal vivo, con l’aiuto dei giovani calciatori del paese, la moviola dei gol del pomeriggio della Serie A. Francesco Mandelli insieme a Isabella Potì, la pastry chef giudice del talent culinario di Rai2, “Il Ristorante degli Chef”, andrà invece alla scoperta dell’Artigiano in Fiera, il grande e tradizionale evento milanese che raccoglie il meglio dei prodotti tipici di tutto il mondo. A raccontare le partite della Serie A dalle tribune degli stadi, infine, gli inviati di “Quelli che il Calcio”: alle 12:30, per Sassuolo – Fiorentina, Sara Peluso, moglie del terzino neroverde Federico, e Giulia Coppini, compagna dell’attaccante viola Simeone; alle 15:00, per Empoli – Bologna, ci saranno Massimo e Mattia Salvadori, la coppia padre-figlio che gioca insieme a calcio nella squadra del Bessa, e l’allenatore Gigi Maifredi; per Parma – Chievo presenti lo scrittore Paolo Nori e Sara Sorrentino, moglie del portiere gialloblù; infine, il leggendario commentatore Bruno Pizzul e il conduttore Omar Fantini seguiranno Torino – Genoa.

Quelli che… andrà in onda in simulacast su Radio2 con il duo Tamara Donà e Gianluca Gazzoli, per commentare tutto quanto succede in tv su Rai2 ma anche per raccontare com’è cambiata la domenica degli italiani.