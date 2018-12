VALERIO SCANU OSPITE DELLA BALIVO A “VIENI DA ME” APRE I CASSETTI DEI RICORDI|”A CHRISTMAS CAROL” IL 15DIC_ A ROMA e il 22DIC_ A LA MADDALENA

Martedì 11 dicembre, Valerio Scanu è stato ospite del programma pomeridiano condotto da Caterina Balivo, Vieni da me. Intervistato dalla conduttrice, Valerio, aprendo i cassetti dei ricordi ha ripercorso momenti che hanno caratterizzato il suo percorso; inevitabili i riferimenti ai suoi piccolini a quattro zampe, al Festival di Sanremo e alla sua vittoria nel 2010 con la canzone Per tutte le volte che che l’ha reso famoso; al maestro Beppe Vessicchio che per primo ha creduto nel suo talento; a Mike Bongiorno che lo proclamò vincitore di Bravo Bravissimo quando era ancora un bambino e a Tale e Quale show che ha vinto nel 2015. Momento di commozione poi quando la Balivo ha mandato in onda il videomessaggio del fratello Alessandro e della sua compagna che recentemente hanno reso Valerio zio del piccolo Marco e naturalmente si è parlato del tradizionale concerto di Natale ideato dal cantante per i fan, arrivato alla sua settima edizione. A Christmas Carol, quest’anno raddoppia la data e si terrà a Roma, sabato 15 dicembre all’Auditorium Parco della Musica e poi ancora il 22 dicembre a La Maddalena, dove Valerio Scanu è nato, in Piazza Umberto.

Redazione