[C.S.] FRANK ZAPPA A ROMA 10+10: dal 15 dicembre al 6 gennaio alla VINYL ROOM di via della Frezza 53 a Roma.

FRANK ZAPPA A ROMA 10+10

DAL 15 DICEMBRE 2018 AL 6 GENNAIO2019

ALLA VINYL ROOM DI VIA DELLA FREZZA 53

FRANK ZAPPA A ROMA 10+10: dieci fotografie inedite scattate dal fotografo Mimmo Chianura ( AGF ) in un arco di tempo che va dal 1974 al 1982 e dieci vinili originali di Frank Zappa verranno esposti dal 15 Dicembre al 6 Gennaio alla VINYL ROOM di Federico e Marco De Gregori, a Roma in via della Frezza 53.

Mimmo Chianura in quarant’anni di lavoro ha raccontato attraverso le sue immagini la società italiana ed i suoi protagonisti, da Giovanni Falcone a Papa Wojtyla, ed è anche autore di scatti che ritraggono famose icone rock come Bruce Springsteen o Jimi Hendrix.

“Zappa era uno di quelli da non perdere – dichiara Chianura a proposito delle foto scattate a Frank Zappa ed esposte nella Vinyl Room – per poterlo ascoltare e fotografare a modo mio pagavo sempre il biglietto rinunciando all’accredito ufficiale. E quando ho fatto questi scatti non credevo nemmeno che li avrei mai pubblicati“.

Dopo il successo della precedente esposizione “Shooting Stars” la VINYL ROOM in questa mostra curata da Gerardo Martorelli prosegue nel progetto di presentare insieme dischi e fotografia d’autore e di mettere in comunicazione due forme artistiche che hanno contribuito in modo sostanziale a formare il gusto e la sensibilità contemporanea.

