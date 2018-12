MUSICA: ULTIMO “Ti Dedico il Silenzio” In radio da oggi Venerdì 14 Dicembre Con videoclip in esclusiva su Apple Music/iTunes – Honiro label 

ULTIMO

“Ti Dedico il Silenzio”

In radio

da oggi Venerdì 14 Dicembre

Con videoclip in esclusiva su Apple Music/iTunes

– Honiro label –

Ultimo torna in radio oggi, venerdì 14 Dicembre, con il singolo del brano “Ti Dedico il Silenzio” contenuto nel fortunatissimo album “Peter Pan”.

Il videoclip di “Ti Dedico il Silenzio” è stato pubblicato in esclusiva su Apple Music/ iTunes.

La clip, realizzata da Lorenzo Piermattei, è stata girata alle tappe del tour nei due palazzetti più importanti d’Italia, al PalaLottomatica di Roma (1 e 2 novembre 2018) e al Mediolanum Forum di Milano (4 novembre) dove, Ultimo ha regalato al suo pubblico uno grandissimo show, grazie alla sua capacità di scrivere testi che sono “di tutti”.

Ultimo è un caso particolare nel panorama musicale italiano, ad appena 22 anni, è il più giovane artista italiano ad aver calcato e riempito i due palazzetti, con 3 date.

BIOGRAFIA

Niccolò Moriconi, in arte ULTIMO, classe 1996, è nato a Roma. Determinato e pieno di sogni, all’età di 8 anni inizia a studiare musica al conservatorio di Santa Cecilia a Roma da quel momento non ha mai abbandonato la passione per la musica. Niccolò ha scritto le sue prime canzoni a 14 anni, elaborando con il tempo un suo stile che combina cantautorato italiano e hip hop. Nel 2016 vince il contest più importante per gruppi e solisti emergenti di musica hip hop italiana promosso dalla Honiro – iniziando così una collaborazione con l’etichetta – e nel marzo 2017 pubblica il suo singolo d’esordio “Chiave”. A maggio apre il concerto di Fabrizio Moro al PalaLottomatica di Roma, mentre a settembre si esibisce al MACRO – Museo di Arte Contemporanea di Roma – nel corso dell’Honiro Label Party.

A ottobre 2017 debutta con il suo album d’esordio “Pianeti” – certificato Platino – ed attualmente ancora nella top 20 dei dischi più venduti in Italia e, l’omonimo singolo ottiene la certificazione Oro.

Il 9 febbraio è uscito il nuovo progetto discografico intitolato “Peter Pan” (Honiro distr. Believe) certificato disco di Platino, che ha esordito ai vertici della classifica ufficiale FIMI/Gfk e, ad oggi, è ancora l’album più venduto degli artisti che hanno partecipato al Festival di Sanremo. Il disco contiene il singolo sanremese “Il Ballo delle Incertezze”, già certificato Platino, che ha superato 33,3 milioni di visualizzazioni su YouTube.

Dallo stesso album sono estratti i brani “Poesia senza Veli”, certificato Platino, e “Cascare nei tuoi Occhi”, certificato Oro.

