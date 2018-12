14/12/2018   CLASSIFICHE 14 DICEMBRE 2018   Rilevate dalla FIMI-Nielsen-GfK-EarOne su tutto il territorio italiano

Siamo diventati nazionalisti? Solamente Coldplay, Queen e Bublè resistono nella chart più tricolore della storia…

CLASSIFICA ALBUM 14 DICEMBRE 2018

01 FATTI SENTIRE ANCORA (Laura Pausini)

02 ATLANTICO (Marco Mengoni)

03 POSSIBILI SCENARI PER PIANOFORTE E VOCE (Cesare Cremonini)

04 ROCKSTAR – POPSTAR EDITION (Sfera Ebbasta)

05 PLAYLIST (Salmo)

06 IL BALLO DELLA VITA (Maneskin)

07 PARADISO (LUCIO BATTISTI SONGBOOK) (Mina)

08 VITA CE N’È (Eros Ramazzotti)

09 LIVE IN BUENOS AIRES (Coldplay)

10 POP HEART (Giorgia)

11 BOHEMIAN RHAPSODY O.S.T. (Queen)

12 PETER PAN (Ultimo)

13 PLATINUM COLLECTION (Queen)

14 OH, LIVE! (Jovanotti)

15 SÌ (Andrea Bocelli)

16 DUETS FOREVER – TUTTI CANTANO CRISTINA (Cristina D’Avena)

17 CHRISTMAS (Michael Bublè)

18 DIARI APERTI (Elisa)

19 ❤ (LOVE) (Michael Bublè)

20 L’INFINITO (Roberto Vecchioni)

CLASSIFICA SINGOLI 14 DICEMBRE 2018

01 IL CIELO NELLA STANZA (Salmo feat. Nstasia)

02 HAPPY BIRTHDAY (Sfera Ebbasta)

03 TORNA A CASA (Maneskin)

04 LA FINE DEL MONDO (Anastasio)

05 90MIN (Salmo)

06 POPSTAR (Sfera Ebbasta)

07 CABRIOLET (Salmo feat. Sfera Ebbasta)

08 UH AH HEY (Sfera Ebbasta)

09 CUPIDO (Sfera Ebbasta feat. Quavo)

10 STAI ZITTO (Salmo feat. Fabri Fibra)

11 BOHEMIAN RHAPSODY (Queen)

12 CHEROFOBIA (Martina Attili)

13 TAKI TAKI (Dj Snake feat. Selena Gomez, Ozuna & Cardi B)

14 HOLA (I SAY) (Marco Mengoni feat. Tom Walker)

15 ALL I WANT FOR CHRISTMAS IS YOU (Mariah Carey)

16 LOS ANGELES (Luna)

17 CASCARE NEI TUOI OCCHI (Ultimo)

18 SPARARE ALLA LUNA (Salmo feat. Coez)

19 SE PIOVESSE IL TUO NOME (Elisa)

20 PRIMA DI OGNI COSA (Fedez)

CLASSIFICA RADIO 14 DICEMBRE 2018

01 LA VERITÀ (Vasco Rossi)

02 OLD SCHOOL ROMANCE (Celestal)

03 SE PIOVESSE IL TUO NOME (Elisa)

04 PROMISES (Calvin Harris feat. Sam Smith)

05 ELECTRICITY (Silk City & Dua Lipa feat. Diplo & Mark Ronson)

06 HOLA (I SAY) (Marco Mengoni feat. Tom Walker)

07 E-LO (Los Unidades & Pharrell Williams)

08 VITA CE N’E’ (Eros Ramazzotti)

09 HAPPIER (Marshmello feat. Bastille)

10 ALL I AM (Jess Glynne)

11 NEW YORK (Thegiornalisti)

12 LOST IN JAPAN (Shawn Mendes)

13 ZERO (Imagine Dragons)

14 SALE, AMORE E VENTO (Tiromancino)

15 CONNECTION (One Republic)

16 POSSIBILI SCENARI (Cesare Cremonini)

17 PRIMA DI OGNI COSA (Fedez)

18 IL CORAGGIO DI ANDARE (Laura Pausini feat. Biagio Antonacci)

19 MONDIALE (Emma)

20 POSSO (Carl Brave feat. Max Gazzè)

da MusicMap