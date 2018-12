MUSICA: LAURA PAUSINI CON “FATTI SENTIRE ANCORA” ENTRA AL PRIMO POSTO DELLA CLASSIFICA DEGLI ALBUM PIÙ VENDUTI DELLA SETTIMANA!

“Fatti sentire ancora” di LAURA PAUSINI è entrata al primo posto della classifica dei dischi più venduti della settimana TOP OF THE MUSIC FIMI/GfK Italia (certificazioni diffuse oggi da FIMI / GfK Italia).

«Ancora una volta non era scontato per me arrivare al numero uno in classifica in questo periodo di grandi uscite – dichiara Laura Pausini – Mi state regalando un Natale meraviglioso e vi ringrazio. Essere così amati nel proprio Paese è una benedizione e una gioia immensa. Grazie a Fabrizia Cerciello, Rosaria Sindona e Laura Battista che questo libro lo hanno realizzato con me, aiutandomi con vero sacrificio. Questo numero uno ce lo godiamo insieme perché uniti siamo più forti che mai. Grazie Italia Mia».

“Fatti sentire ancora”, uscita venerdì 7 dicembre, è la special edition dell’ultimo album di Laura Pausini “Fatti sentire”/ “Hazte Sentir”, con il quale l’artista ha trionfato ai LATIN GRAMMY AWARDS nella categoria “Best Traditional Pop Vocal Album”. Nella special edition, oltre ai brani dell’ultimo album dell’artista, è contenuto il singolo “Il coraggio di andare”, di Laura Pausini in duetto con Biagio Antonacci. La versione fisica è impreziosita dal DVD con il concerto-evento (sold out) al Circo Massimo di Roma che si è tenuto a luglio 2018 (Laura Pausini è stata la prima donna ad esibirsi live al Circo Massimo, mettendo a segno ben due concerti sold out) e da un esclusivo libro-magazine di 100 pagine.

