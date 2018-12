16/12/2018 – 14:00 #RAI1: DOMENICA IN De Sica, Boldi, Shapiro, Insinna, Gruber e anteprima Sanremo Giovani

Christian De Sica e Massimo Boldi interverranno per parlare del loro film di Natale ‘Amici come prima’, che li vede di nuovo insieme a distanza di anni.

L’attrice Ottavia Fusco, ex moglie di Pasquale Squitieri, sarà protagonista di una intervista nella quale ricorderà gli ultimi anni vissuti a fianco del regista e sceneggiatore scomparso nel febbraio 2017.

Per la musica, Shel Shapiro e Maurizio Vandelli interpreteranno un medley dei loro successi degli anni ‘70, mentre Bruno Vespa, intervistato da Mara Venier, ripercorrerà alcuni importanti avvenimenti degli ultimi anni raccontati nel suo ultimo libro ‘Rivoluzione’.

Flavio Insinna interverrà con una sorpresa per il pubblico in studio e presenterà il suo prossimo impegno teatrale ‘La macchina della felicità’.

Ci sarà spazio anche per una anteprima di ‘Sanremo Giovani’ con Luca Barbarossa, Fabio Rovazzi, Pippo Baudo e i 24 giovani emergenti, in collegamento dal Casino’ di Sanremo per alcune curiosità e anticipazioni sul programma che andrà in onda su Rai1 il 20 e 21 dicembre.

Renzo Arbore farà una gradita sorpresa a Mara, con una incursione in studio per presentare la seconda puntata del suo nuovo programma ‘Guarda…stupisci’, in onda su Rai2, mentre i giornalisti Aldo Cazzullo e Lilli Gruber interverranno per presentare i loro rispettivi romanzi.

Per la solidarietà continua anche a ‘Domenica In’ la campagna di raccolta fondi per la ricerca a favore di ‘Telethon’, cui è dedicata la maratona Rai del fine settimana.

In finale di puntata, Mara Venier si collegherà con Piazza San Pietro per descrivere il suggestivo ‘Presepe di Sabbia’, realizzato quest’ anno da 4 scultori internazionali e collocato vicino al grande Albero di Natale.