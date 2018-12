“Freddie Mercury – The Great Pretender” in esclusiva domenica 16DIC_ su Sky Arte

Domenica 16 dicembre Sky Arte dedica l’intera giornata al frontman del rock più carismatico di sempre, il leader dei Queen Freddie Mercury, chiudendo con il documentario Freddie Mercury – The Great Pretender: in prima visione assoluta e in esclusiva, andrà in onda alle 21.15 su Sky Arte (canale 120, 400 di Sky). Diretto e prodotto dal regista inglese Rhys Thomas, il film è un omaggio al grande commediante del rock, alle sue passioni, alla sua vita, ai suoi affetti e alla sua musica. Tra gli artisti più schivi e riservati di sempre, ancora oggi gran parte della vita di Freddie Mercury è avvolta nell’ombra e si sa molto poco della sua parentesi come solista. Freddie Mercury – The Great Pretender percorre questo lato nascosto. Riscopre l’uomo celato dietro il personaggio sul palco.

