NOTA INFORMATIVA: ieri, in Piazza Duomo a Milano, 25.000 fan hanno accolto LAURA PAUSINI!

Ieri, sabato 15 dicembre, LAURA PAUSINI è stata accolta in Piazza Duomo a Milano da più di 25.000 fan, che hanno affollato il centro del capoluogo lombardo fin dalle prime ore del pomeriggio, segnando un record di presenze!

Laura Pausini, dopo aver percorso il red carpet, si è affacciata dal balcone del Mondadori Megastore alle 16.15, ha ringraziato l’Italia per tanto affetto e supporto da oltre 25 anni e, emozionata, ha augurato Buon Natale a tutta la città. A sorpresa, si è esibita presentando live 3 brani in acustico, accompagnata da Paolo Carta e Nicola Oliva: “Non è detto”, “Frasi a metà” e “Il coraggio di andare”.

Ha poi incontrato i fan e firmato le copie di “Fatti sentire ancora – The Magazine“, il libro-magazine di 100 pagine scritto dalla stessa Laura, che contiene il DVD del concerto al Circo Massimo di Roma e la special edition “Fatti sentire ancora” (Atlantic / Warner Music), che è entrata direttamente al primo posto della classifica degli album più venduti della settimana TOP OF THE MUSIC FIMI/GFK Italia.

«Ho vissuto a Milano per 15 anni e conosco l’affetto e il rispetto che questa città mi riserva – racconta Laura Pausini – Certo, nessuno di noi si immaginava che arrivassero così tante persone e io ho il cuore che mi esplode di gioia! Grazie a tutti, anche a chi ha fatto un bel viaggio per essere con me ieri. Buona Natale Italia mia. Ti amo»



L’eccezionale evento ha segnato un record di presenze in Piazza Duomo per gli incontri del Mondadori Megastore.

Redazione