[COMUNICATO STAMPA] Inni sacri, R’n’B, soul, funky e rap:  The Charleston Gospel Singers  giovedì 20 dicembre allo Spazio Teatro 89 di Milano

Dalla Carolina del Sud all’auditorium di via Fratelli Zoia: nell’ambito della rassegna “Milano Blues 89”, giovedì 20 dicembre si esibirà il gruppo guidato da Mildred Daniels e Tony Washington, che mescolano in modo originale e inconfondibile gospel e Black Music, tradizione e suoni contemporanei

È un evento imperdibile il prossimo appuntamento in programma allo Spazio Teatro 89 nell’ambito della rassegna “Milano Blues 89”: giovedì 20 dicembre (inizio live ore 21.30; ingresso 18-20 euro) nell’auditorium di via Fratelli Zoia 89 si esibiranno, infatti, The Charleston Gospel Singers, il nuovo progetto che unisce due straordinari interpreti quali Mildred Daniels e Tony Washington.

Entrambi originari della Carolina del Sud, in questa nuova esperienza i due artisti statunitensi fondono stili e percorsi musicali diversi con grande originalità, in cui la splendida voce classica di Mildred Daniels si unisce allo stile gospel & Rhythm and Blues di Tony Washington. Il risultato è un’interessante e originalissima fusione tra passato e presente, tra le profonde radici gospel e i suoni contemporanei.

Cantante e compositrice, Mildred Daniels, è stata soprannominata “The Songbird” per le sue straordinarie doti timbriche e nel corso della sua carriera ha condiviso il palco con artisti quali Shirley Caesar, Yolanda Adams, Fred Hammond, Marvin Sapp e Vicky Winans, solo per citarne alcuni.

Tony Washington è dotato di una voce in falsetto che riesce a librarsi magicamente in un canto soulful emozionante e raffinato. Nell’ambito della musica gospel ha dato vita a uno stile che si sta diffondendo a macchia d’olio negli Stati Uniti e che è riconducibile a un’idea di “Gospel & Rhythm” svincolata dagli stereotipi classici della musica di testimonianza e di culto della cultura afroamericana: si tratta di una sintesi tra gli inni sacri della tradizione bianca e la matrice ritmica della musica nera, una contaminazione tra il gospel della tradizione e le tendenze più recenti della Black Music, dal R’n’B al Rap, senza dimenticare il funky.

Durante i loro show, i Charleston Gospel Singers restituiscono al meglio il clima vibrante della religiosità nera, con momenti esplosivi che trascinano il pubblico, coinvolgendolo in un’irrefrenabile voglia di cantare e ballare in una danza collettiva.

Oltre a Mildred Daniels e Tony Washington, la formazione è completata da Essie Middleton (voce), Nykki Smalls (voce), Gary Bellinger (tastiere), Randy Stevens (chitarra e basso) e Richard Wrighten (batteria).

Spazio Teatro 89, via Fratelli Zoia 89, 20153 Milano.

Biglietti: 20 euro intero; 18 euro ridotto (under 25, over 65, convenzioni Arci, Feltrinelli, socio Coop, Touring Club Italia, IBS, Coop Degradi).