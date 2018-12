[COMUNICATO STAMPA]LE ORE: il brano in gara a Sanremo Giovani diventa un videogame e un’iniziativa sociale

LE ORE

LA MIA FELPA È COME ME Il brano in gara a Sanremo Giovani

diventa un VIDEOGAME

e un’iniziativa sociale La Mia Felpa È Come Me , la canzone della band LE ORE in gara a Sanremo Giovani, da oggi è anche un VIDEOGAME al quale viene associata un’iniziativa sociale. GIOCA ORA >> IL VIDEOGAME << Progettato da David Colangeli e Antonio Del Maestro, il VIDEOGIOCO “La Mia Felpa È Come Me” vede il protagonista alle prese con gli abiti (metafore dei suoi ricordi) della sua ex-fidanzata e con quelli che indossava lui stesso da adolescente. Il Giocatore potrà scegliere se distruggerli o salvarli, ed in base alle sue scelte si troverà finali alternativi tutti da scoprire. , ilvede il protagonista alle prese con gli abiti (metafore dei suoi ricordi) della sua ex-fidanzata e con quelli che indossava lui stesso da adolescente. Il Giocatore potrà scegliere se, ed in base alle sue scelte si troverà finali alternativi tutti da scoprire. Inoltre, nell’intreccio narrativo del gioco, sono presenti continue citazioniinerenti all’attuale scena indie, capolavori intramontabili del mondo dei videogames e gli iconici contenitori gialli della raccolta abiti, targati Humana. GIOCA ADESSO >> videogameleore.icompany.it >> L’ INIZIATIVA SOCIALE << #donalafelpa “ Non pensiamo sia giusto tenere tutta per noi l’attenzione e i riflettori del palco di Sanremo Giovani, piuttosto siamo convinti che sia doveroso dedicarne un po’ a chi non ha la nostra stessa fortuna, trasformando quella felpa che per noi è una canzone, in un’iniziativa benefica.

Invece di gettare via la felpa del tuo ex, invece di tenere in un angolo della camera gli abiti di una vita fa, donali a chi ne ha veramente bisogno!” Non pensiamo sia giusto tenere tutta per noi l’attenzione e i riflettori del palco di Sanremo Giovani, piuttosto siamo convinti che sia doveroso dedicarne un po’, trasformando quella felpa che per noi è una canzone, in un’ #donalafelpa è l’hashtag scelto per invitare il pubblico alla donazione di abiti usati, al grido di “La felpa del tuo ex sta meglio a chi ne ha davvero bisogno”. L’iniziativa è in collaborazione con Humana People to People (organizzazione umanitaria nata nel 1998 con lo scopo principale di contribuire allo sviluppo delle comunità più povere del Sud del mondo). DONA CON HUMANA >> LA MIA FELPA È COME ME << ASCOLTA “ LA MIA FELPA È COME ME”

GUARDA IL VIDEO “ LA MIA FELPA È COME ME”