FABRIZIO CORONA da GILETTI RACCONTA COME E’ STATO LASCIATO DA ASIA ARGENTO

Fabrizio Corona ancora una volta ospite del programma di Massimo Giletti su La7, Non è l’Arena, smentisce l’esistenza di un “accordo” tra lui e Asia Argento per fingere il breve fidanzamento e fa mandare in onda due filmati che mostrano il backstage – decisamente hot – di un servizio fotografico per Chi. Foto che “non sono mai uscite perché dopo quel servizio sono successe due o tre cose che hanno fatto finire la storia e non aveva più senso farle uscire“. “Se avessimo fatto un accordo sarebbero uscite le foto, avremmo finto per altre due settimane e poi avremmo annunciato la rottura”mostrando le foto di backstage mai pubblicate”.

Poi a chiusura dell’intervista Giletti ha chiesto a Corona come sia stato lasciato e lui tra i serio e il faceto svela il retroscena:

“Penso sia una delle cose più belle che sia mai esistita sulla faccia della Terra” … “È una roba che ti fa capire la genialità di una persona. Saranno state le sette, le sei e mezza di sera. Lei mi manda un messaggio e mi dice: ‘Addio’. Mi manda un video e mi dice: ‘Ascolta a un minuto e mezzo’. È una canzone di uno che conosceranno i più grandi studiosi della musica italiana… Io di Ciampi conoscevo il Presidente…”.

Così Giletti ha mandato in onda il pezzo in questione che esattamente ad un minuto e mezzo, dopo alcune parole d’amore, si conclude con un…

“Ma vaff…“.

Redazione