@MetaErmal, l’account di Ermal Meta, spopola su Twitter ed è tra i più influenti in Italia nella sezione intrattenimento

A rivelarlo è Twitter nell’indicare quali sono stati gli account più influenti nel corso del 2018 con l’hashtag #ThisHappened. Questo ha permesso di stilare una lista delle personalità più menzionate e ritwittate sulla famosa piattaforma social che, nonostante il successo recente di altre piattaforme come Instagram, resta uno dei social più influenti a livello istituzionale, politico, culturale e per manifestazioni di carattere mondiale.

Dalla classifica Twitter in Italia, per la categoria dell’intrattenimento, è l’account @MetaErmal a spopolare e ad assumere una rilevanza che non può passare inosservata occupando la quinta posizione, subito dopo artisti del calibro degli One Direction e Ariana Grande, che spopolano a livello mondiale. Degni di nota anche gli account di Benji&Fede (anche se, questa volta, separati).

Questa la top10 degli account su Twitter più influenti in Italia nella categoria dello spettacolo:

BTS – @BTS_twt Youtube – @YouTube One Direction – @onedirection Ariana Grande – @ArianaGrande Ermal Meta – @MetaErmal Benji Mascolo- @Benji_Mascolo Fede Rossi – @fedefederossi Harry Styles – @Harry_Styles BTS Italia – @BTS_ITALIA Louis Tomlinson – @Louis_Tomlinson

Che dire? Un altro successo per il cantante di origini albanesi per un anno, il 2018, assolutamente ricco di soddisfazioni e di riscontri positivi da parte del pubblico.

Ermal Meta, dopo una trionfale tournée estiva e la pubblicazione dell’album “Non abbiamo armi” certificato platino, si prepara a iniziare il 2019 con un tour nei teatri italiani, accompagnato dal quartetto musicale GnuQuartet e con una scaletta tutta da scoprire.

Redazione